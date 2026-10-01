Полотна для электролобзика по дереву MATRIX 78204, 75 ? 4 мм, 3 шт., HCS
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Полотна для электролобзика по дереву MATRIX 78204, 75 ? 4 мм, 3 шт., HCS
Полотна по дереву T144D Matrix 78204 с рабочей длиной 75 мм и шагом зубьев 4 мм, из стали HCS, — оснастка для электролобзика в комплекте из 3 шт. Предназначены для прямого реза фанеры, древесины, ДСП, ДВП и пластика толщиной от 5 до 50 мм. Имеют стандартный Т-образный хвостовик, совместимый с держателями большинства современных моделей электролобзиков. Полотна используются для проведения профессиональных столярных работ, а также будут полезны в быту.
Преимущества
- Прочность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали У8.
- Высокий ресурс — режущие кромки закалены в вакуумной печи до твердости 48-52 HRC.
- Эффективная работа — зубья с шагом 4 мм обеспечивают быстрый и чистый распил.
- Гарантированное качество — полотна изготовлены на узкоспециализированном оборудовании с применением новейших технологий.
- Удобная комплектация — упаковки из 3 шт. хватит надолго.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Полотна по дереву T144D Matrix 78204 с рабочей длиной 75 мм и шагом зубьев 4 мм, из стали HCS, — оснастка для электролобзика в комплекте из 3 шт. Предназначены для прямого реза фанеры, древесины, ДСП, ДВП и пластика толщиной от 5 до 50 мм. Имеют стандартный Т-образный хвостовик, совместимый с держателями большинства современных моделей электролобзиков. Полотна используются для проведения профессиональных столярных работ, а также будут полезны в быту.
Преимущества
- Прочность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали У8.
- Высокий ресурс — режущие кромки закалены в вакуумной печи до твердости 48-52 HRC.
- Эффективная работа — зубья с шагом 4 мм обеспечивают быстрый и чистый распил.
- Гарантированное качество — полотна изготовлены на узкоспециализированном оборудовании с применением новейших технологий.
- Удобная комплектация — упаковки из 3 шт. хватит надолго.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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