Валик сменный "Лаки" СИБРТЕХ 80180, 180 мм, ворс 5 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 8 мм, велюр
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Валик сменный "Лаки" СИБРТЕХ 80180, 180 мм, ворс 5 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 8 мм, велюр
Сменный валик Сибртех «Лаки» 80180 с ворсом 5 мм из велюра, роликом 180 х 48 мм, под ручку 8 мм, подходит к модели Сибртех 80178. За счет шубки из велюра с коротким ворсом он равномерно наносит материал тонким слоем, поэтому оптимален для малярных работ с лаками. Валик шириной 180 мм удобен для окрашивания больших площадей.
Преимущества
- Быстрая установка — ролик имеет классическую конструкцию с трубкой внутри, что экономит время при подготовке к работе.
- Равномерное окрашивание — шубка с обработанными краями и бесшовной структурой не оставляет следов на поверхности.
- Возможность многократного использования — шубка надежно зафиксирована на ролике методом термического приклеивания.
- Эффективная и комфортная работа — надетый на бюгель валик свободно вращается, обеспечивая наивысшую отдачу лака или краски на поверхность.
- Надежность — валик изготовлен по технологии нового поколения Termofusion Coinjection, что повышает его ресурс и качество окрашивания.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Сменный валик Сибртех «Лаки» 80180 с ворсом 5 мм из велюра, роликом 180 х 48 мм, под ручку 8 мм, подходит к модели Сибртех 80178. За счет шубки из велюра с коротким ворсом он равномерно наносит материал тонким слоем, поэтому оптимален для малярных работ с лаками. Валик шириной 180 мм удобен для окрашивания больших площадей.
Преимущества
- Быстрая установка — ролик имеет классическую конструкцию с трубкой внутри, что экономит время при подготовке к работе.
- Равномерное окрашивание — шубка с обработанными краями и бесшовной структурой не оставляет следов на поверхности.
- Возможность многократного использования — шубка надежно зафиксирована на ролике методом термического приклеивания.
- Эффективная и комфортная работа — надетый на бюгель валик свободно вращается, обеспечивая наивысшую отдачу лака или краски на поверхность.
- Надежность — валик изготовлен по технологии нового поколения Termofusion Coinjection, что повышает его ресурс и качество окрашивания.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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