Полотна для электролобзика по дереву MATRIX 78220, 100 ? 2, 75 мм, 3 шт., HCS
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Полотна для электролобзика по дереву MATRIX 78220, 100 ? 2, 75 мм, 3 шт., HCS
Полотна для электролобзика Matrix 78220, T311C, 100 х 2,75 мм, из стали HCS, 3 шт. в упаковке, используются для работы по дереву. Совместимы с аккумуляторными и сетевыми лобзиками, рассчитанными на оснастку с Т-образным хвостовиком. Имеют фрезерованные зубья и способны быстро распиливать фанеру, пластик и мягкую древесину толщиной от 20 до 75 мм. Полотна подходят для выполнения столярных работ и решения бытовых задач.
Преимущества
- Долговечность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали, устойчивой к длительным нагрузкам.
- Высокая скорость распиловки — зубья с шагом 2,75 мм обеспечивают быстрый и качественный рез.
- Гарантированное качество — при производстве использовано специализированное оборудование и применены современные технологии.
- Удобная упаковка — полотна поставляются в наборе из 3 шт., которых хватит надолго.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитДиск алмазный отрезной Turbo SPARTA 731175, 115 ? 22, 2 мм, суха...
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитЗубило плоское MATRIX 70320, 14 ? 20 ? 250 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитПика MATRIX 70340, 14 ? 250 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитКруг отрезной по металлу DENZEL 73794, 230 х 2,5 х 22,2 мм, A36T...
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитКруг отрезной по камню СИБРТЕХ 743697, 230 х 2,5 х 22,2 мм, 84%C...
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитБур по бетону MATRIX 710036, 6 ? 260 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитЩетка для дрели 100 мм MATRIX 74450, плоская со шпилькой, латуни...
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитБур по бетону MATRIX 71029, 10 ? 210 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитКруг лепестковый торцевой MATRIX 74058, 150 ? 22, 2 мм, P60
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитКруг лепестковый торцевой MATRIX 74057, 150 ? 22, 2 мм, P40
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитКруг лепестковый торцевой MATRIX 74056, 150 ? 22, 2 мм, P24
-
В наличииЦена 120 руб.30 руб. в СплитКруг отрезной по металлу DENZEL 73795, 300 х 3,2 х 32 мм, A30TBF
Полотна для электролобзика Matrix 78220, T311C, 100 х 2,75 мм, из стали HCS, 3 шт. в упаковке, используются для работы по дереву. Совместимы с аккумуляторными и сетевыми лобзиками, рассчитанными на оснастку с Т-образным хвостовиком. Имеют фрезерованные зубья и способны быстро распиливать фанеру, пластик и мягкую древесину толщиной от 20 до 75 мм. Полотна подходят для выполнения столярных работ и решения бытовых задач.
Преимущества
- Долговечность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали, устойчивой к длительным нагрузкам.
- Высокая скорость распиловки — зубья с шагом 2,75 мм обеспечивают быстрый и качественный рез.
- Гарантированное качество — при производстве использовано специализированное оборудование и применены современные технологии.
- Удобная упаковка — полотна поставляются в наборе из 3 шт., которых хватит надолго.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Полотна для электролобзика по дереву MATRIX 78220, 100 ? 2, 75 мм, 3 шт., HCS