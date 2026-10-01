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Насадка для дрели и УШМ с липучкой СИБРТЕХ 76234, 115 мм, с адаптером c М14 на диаметр 8 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насадка для дрели и УШМ с липучкой СИБРТЕХ 76234, 115 мм, с адаптером c М14 на диаметр 8

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Насадка для дрели и УШМ с липучкой СИБРТЕХ 76234, 115 мм, с адаптером c М14 на диаметр 8 - фото 1
Насадка для дрели и УШМ с липучкой СИБРТЕХ 76234, 115 мм, с адаптером c М14 на диаметр 8 - фото 2
Насадка для дрели и УШМ с липучкой СИБРТЕХ 76234, 115 мм, с адаптером c М14 на диаметр 8 - фото 3
Насадка для дрели и УШМ с липучкой СИБРТЕХ 76234, 115 мм, с адаптером c М14 на диаметр 8 - фото 4
Насадка для дрели и УШМ с липучкой СИБРТЕХ 76234, 115 мм, с адаптером c М14 на диаметр 8 - фото 5
Насадка для дрели и УШМ с липучкой СИБРТЕХ 76234, 115 мм, с адаптером c М14 на диаметр 8 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей, для шлифмашин
Диаметр, мм
115
Крепление
M14
Крепление оснастки
на липучке
Посадочный диаметр, мм
8
Комплектация
Насадка - 1 штАдаптер - 1 шт
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой СИБРТЕХ 76234, 115 мм, с адаптером c М14 на диаметр 8 - фото 1
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой СИБРТЕХ 76234, 115 мм, с адаптером c М14 на диаметр 8 - фото 2
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой СИБРТЕХ 76234, 115 мм, с адаптером c М14 на диаметр 8 - фото 3
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой СИБРТЕХ 76234, 115 мм, с адаптером c М14 на диаметр 8 - фото 4
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой СИБРТЕХ 76234, 115 мм, с адаптером c М14 на диаметр 8 - фото 5
  • Насадка для дрели и УШМ с липучкой СИБРТЕХ 76234, 115 мм, с адаптером c М14 на диаметр 8 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749601
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для дрелей, для шлифмашин
Материал
пластик + eva
Диаметр, мм
115
Крепление
M14
Крепление оснастки
на липучке
Посадочный диаметр, мм
8
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Насадка - 1 штАдаптер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Насадка для дрели и УШМ с липучкой СИБРТЕХ 76234, 115 мм, с адаптером c М14 на диаметр 8

Насадка (опорная тарелка) ТМ Сибртех 76234 предназначена для проведения шлифовальных и полировальных работ с помощю абразивных кругов и полировальных насадок с креплением velcro (под липучку) соответствующего типоразмера.

  • Выгодная цена
  • Универсальное применение - для закрепления различных абразивных кругов и полировальных насадок с системой крепления velcro (под липучку).
  • Защита от коррозии - гайка и переходник оцинкованы
  • Для установки на УШМ и дрель (переходник c М14 на d8 в комплекте)



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Отзывы о товаре Насадка для дрели и УШМ с липучкой СИБРТЕХ 76234, 115 мм, с адаптером c М14 на диаметр 8




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для дрелей, для шлифмашин
Материал
пластик + eva
Диаметр, мм
115
Крепление
M14
Крепление оснастки
на липучке
Посадочный диаметр, мм
8
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Насадка - 1 штАдаптер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Насадка (опорная тарелка) ТМ Сибртех 76234 предназначена для проведения шлифовальных и полировальных работ с помощю абразивных кругов и полировальных насадок с креплением velcro (под липучку) соответствующего типоразмера.

  • Выгодная цена
  • Универсальное применение - для закрепления различных абразивных кругов и полировальных насадок с системой крепления velcro (под липучку).
  • Защита от коррозии - гайка и переходник оцинкованы
  • Для установки на УШМ и дрель (переходник c М14 на d8 в комплекте)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отзывы


Насадка для дрели и УШМ с липучкой СИБРТЕХ 76234, 115 мм, с адаптером c М14 на диаметр 8 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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