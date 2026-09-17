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Круг лепестковый торцевой MATRIX 74056, 150 ? 22, 2 мм, P24 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Круг лепестковый торцевой MATRIX 74056, 150 ? 22, 2 мм, P24

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Круг лепестковый торцевой MATRIX 74056, 150 ? 22, 2 мм, P24 - фото 1
Круг лепестковый торцевой MATRIX 74056, 150 ? 22, 2 мм, P24 - фото 2
Круг лепестковый торцевой MATRIX 74056, 150 ? 22, 2 мм, P24 - фото 3
Круг лепестковый торцевой MATRIX 74056, 150 ? 22, 2 мм, P24 - фото 4
Круг лепестковый торцевой MATRIX 74056, 150 ? 22, 2 мм, P24 - фото 5
Круг лепестковый торцевой MATRIX 74056, 150 ? 22, 2 мм, P24 - фото 6
Круг лепестковый торцевой MATRIX 74056, 150 ? 22, 2 мм, P24 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
22
Зернистость (P; F)
24
Комплектация
Круг лепестковый - 1 шт
  • Круг лепестковый торцевой MATRIX 74056, 150 ? 22, 2 мм, P24 - фото 1
  • Круг лепестковый торцевой MATRIX 74056, 150 ? 22, 2 мм, P24 - фото 2
  • Круг лепестковый торцевой MATRIX 74056, 150 ? 22, 2 мм, P24 - фото 3
  • Круг лепестковый торцевой MATRIX 74056, 150 ? 22, 2 мм, P24 - фото 4
  • Круг лепестковый торцевой MATRIX 74056, 150 ? 22, 2 мм, P24 - фото 5
  • Круг лепестковый торцевой MATRIX 74056, 150 ? 22, 2 мм, P24 - фото 6
  • Круг лепестковый торцевой MATRIX 74056, 150 ? 22, 2 мм, P24 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 руб. 
Начислим 2 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749599
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Круг лепестковый торцевой MATRIX 74056, 150 ? 22, 2 мм, P24
100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
оксид алюминия
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
22
Зернистость (P; F)
24
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг лепестковый - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Круг лепестковый торцевой MATRIX 74056, 150 ? 22, 2 мм, P24

Круг лепестковый торцевой Matrix 74056 зернистостью Р24 и диаметром 150 мм за счет своей универсальности может использоваться для грубой (черновой) обработки практически любых поверхностей: деревянных, металлических, пластмассовых. Устанавливается на углошлифовальную машину с посадочным диаметром 22,2 мм. Эффективно удаляет дефекты с поверхностей, зачищает сварные швы, снимает толстый слой ЛКМ, ржавчины и т.д.

Преимущества

  • Производительность — абразивные зерна с заостренными гранями и твердой структурой эффективно обрабатывают материал, самозатачиваясь в процессе реза.
  • Высокий ресурс — в качестве абразива использован высококачественный оксид алюминия 1 класса.
  • Защита от коррозии — на посадочное кольцо нанесено специальное покрытие.
  • Надежность — лепестки с абразивом зафиксированы на основе с помощью синтетической смолы.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Круг лепестковый торцевой MATRIX 74056, 150 ? 22, 2 мм, P24




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
оксид алюминия
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
22
Зернистость (P; F)
24
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг лепестковый - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Круг лепестковый торцевой Matrix 74056 зернистостью Р24 и диаметром 150 мм за счет своей универсальности может использоваться для грубой (черновой) обработки практически любых поверхностей: деревянных, металлических, пластмассовых. Устанавливается на углошлифовальную машину с посадочным диаметром 22,2 мм. Эффективно удаляет дефекты с поверхностей, зачищает сварные швы, снимает толстый слой ЛКМ, ржавчины и т.д.

Преимущества

  • Производительность — абразивные зерна с заостренными гранями и твердой структурой эффективно обрабатывают материал, самозатачиваясь в процессе реза.
  • Высокий ресурс — в качестве абразива использован высококачественный оксид алюминия 1 класса.
  • Защита от коррозии — на посадочное кольцо нанесено специальное покрытие.
  • Надежность — лепестки с абразивом зафиксированы на основе с помощью синтетической смолы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг лепестковый торцевой MATRIX 74056, 150 ? 22, 2 мм, P24 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 100 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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