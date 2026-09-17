Круг лепестковый торцевой MATRIX 74056, 150 ? 22, 2 мм, P24
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Круг лепестковый торцевой MATRIX 74056, 150 ? 22, 2 мм, P24
Круг лепестковый торцевой Matrix 74056 зернистостью Р24 и диаметром 150 мм за счет своей универсальности может использоваться для грубой (черновой) обработки практически любых поверхностей: деревянных, металлических, пластмассовых. Устанавливается на углошлифовальную машину с посадочным диаметром 22,2 мм. Эффективно удаляет дефекты с поверхностей, зачищает сварные швы, снимает толстый слой ЛКМ, ржавчины и т.д.
Преимущества
- Производительность — абразивные зерна с заостренными гранями и твердой структурой эффективно обрабатывают материал, самозатачиваясь в процессе реза.
- Высокий ресурс — в качестве абразива использован высококачественный оксид алюминия 1 класса.
- Защита от коррозии — на посадочное кольцо нанесено специальное покрытие.
- Надежность — лепестки с абразивом зафиксированы на основе с помощью синтетической смолы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитДиск алмазный отрезной Turbo SPARTA 731175, 115 ? 22, 2 мм, суха...
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитЗубило плоское MATRIX 70320, 14 ? 20 ? 250 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитПика MATRIX 70340, 14 ? 250 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитСверло по бетону MATRIX 70860, 10 ? 120 мм, цилиндрический хвост...
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитКруг отрезной по металлу DENZEL 73794, 230 х 2,5 х 22,2 мм, A36T...
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитКруг отрезной по камню СИБРТЕХ 743697, 230 х 2,5 х 22,2 мм, 84%C...
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитСверло по металлу MATRIX 717900, 9 мм, HSS, нитридтитановое покр...
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитБур по бетону MATRIX 710036, 6 ? 260 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитЩетка для дрели 100 мм MATRIX 74450, плоская со шпилькой, латуни...
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитБур по бетону MATRIX 71029, 10 ? 210 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитКруг лепестковый торцевой MATRIX 74058, 150 ? 22, 2 мм, P60
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитКруг лепестковый торцевой MATRIX 74057, 150 ? 22, 2 мм, P40
Круг лепестковый торцевой Matrix 74056 зернистостью Р24 и диаметром 150 мм за счет своей универсальности может использоваться для грубой (черновой) обработки практически любых поверхностей: деревянных, металлических, пластмассовых. Устанавливается на углошлифовальную машину с посадочным диаметром 22,2 мм. Эффективно удаляет дефекты с поверхностей, зачищает сварные швы, снимает толстый слой ЛКМ, ржавчины и т.д.
Преимущества
- Производительность — абразивные зерна с заостренными гранями и твердой структурой эффективно обрабатывают материал, самозатачиваясь в процессе реза.
- Высокий ресурс — в качестве абразива использован высококачественный оксид алюминия 1 класса.
- Защита от коррозии — на посадочное кольцо нанесено специальное покрытие.
- Надежность — лепестки с абразивом зафиксированы на основе с помощью синтетической смолы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Круг лепестковый торцевой MATRIX 74056, 150 ? 22, 2 мм, P24