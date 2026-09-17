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Сверло по бетону MATRIX 70860, 10 ? 120 мм, цилиндрический хвостовик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло по бетону MATRIX 70860, 10 ? 120 мм, цилиндрический хвостовик

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Сверло по бетону MATRIX 70860, 10 ? 120 мм, цилиндрический хвостовик - фото 1
Сверло по бетону MATRIX 70860, 10 ? 120 мм, цилиндрический хвостовик - фото 2
Сверло по бетону MATRIX 70860, 10 ? 120 мм, цилиндрический хвостовик - фото 3
Сверло по бетону MATRIX 70860, 10 ? 120 мм, цилиндрический хвостовик - фото 4
Сверло по бетону MATRIX 70860, 10 ? 120 мм, цилиндрический хвостовик - фото 5
Сверло по бетону MATRIX 70860, 10 ? 120 мм, цилиндрический хвостовик - фото 6
Сверло по бетону MATRIX 70860, 10 ? 120 мм, цилиндрический хвостовик - фото 7
Сверло по бетону MATRIX 70860, 10 ? 120 мм, цилиндрический хвостовик - фото 8
Сверло по бетону MATRIX 70860, 10 ? 120 мм, цилиндрический хвостовик - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
10
Длина, мм
120
Комплектация
Сверло по бетону - 1 шт
  • Сверло по бетону MATRIX 70860, 10 ? 120 мм, цилиндрический хвостовик - фото 1
  • Сверло по бетону MATRIX 70860, 10 ? 120 мм, цилиндрический хвостовик - фото 2
  • Сверло по бетону MATRIX 70860, 10 ? 120 мм, цилиндрический хвостовик - фото 3
  • Сверло по бетону MATRIX 70860, 10 ? 120 мм, цилиндрический хвостовик - фото 4
  • Сверло по бетону MATRIX 70860, 10 ? 120 мм, цилиндрический хвостовик - фото 5
  • Сверло по бетону MATRIX 70860, 10 ? 120 мм, цилиндрический хвостовик - фото 6
  • Сверло по бетону MATRIX 70860, 10 ? 120 мм, цилиндрический хвостовик - фото 7
  • Сверло по бетону MATRIX 70860, 10 ? 120 мм, цилиндрический хвостовик - фото 8
  • Сверло по бетону MATRIX 70860, 10 ? 120 мм, цилиндрический хвостовик - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 руб. 
Начислим 2 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749594
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сверло по бетону MATRIX 70860, 10 ? 120 мм, цилиндрический хвостовик
100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
10
Длина, мм
120
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло по бетону - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Сверло по бетону MATRIX 70860, 10 ? 120 мм, цилиндрический хвостовик

Сверло Matrix 70860 размером 10 х 120 мм, с цилиндрическим хвостовиком, устанавливается на дрель и используется для получения отверстий в бетоне, кирпиче, мраморе и других твердых материалах. Оно рассчитано на полупрофессиональное использование, подходит также для осуществления ремонтных и монтажных работ в быту.

Преимущества

  • Сверло из стали 40Х устойчиво к повышенным нагрузкам.
  • Твердосплавная пластина ВК8 рассчитана на интенсивное использование.
  • Оснастка позволяет получить идеально ровные и аккуратные отверстия под дюбели.



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Отзывы о товаре Сверло по бетону MATRIX 70860, 10 ? 120 мм, цилиндрический хвостовик




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
10
Длина, мм
120
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло по бетону - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Сверло Matrix 70860 размером 10 х 120 мм, с цилиндрическим хвостовиком, устанавливается на дрель и используется для получения отверстий в бетоне, кирпиче, мраморе и других твердых материалах. Оно рассчитано на полупрофессиональное использование, подходит также для осуществления ремонтных и монтажных работ в быту.

Преимущества

  • Сверло из стали 40Х устойчиво к повышенным нагрузкам.
  • Твердосплавная пластина ВК8 рассчитана на интенсивное использование.
  • Оснастка позволяет получить идеально ровные и аккуратные отверстия под дюбели.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло по бетону MATRIX 70860, 10 ? 120 мм, цилиндрический хвостовик - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 100 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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