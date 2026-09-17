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Щетка для дрели 100 мм MATRIX 74450, плоская со шпилькой, латунированная витая проволока купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щетка для дрели 100 мм MATRIX 74450, плоская со шпилькой, латунированная витая проволока

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Щетка для дрели 100 мм MATRIX 74450, плоская со шпилькой, латунированная витая проволока - фото 1
Щетка для дрели 100 мм MATRIX 74450, плоская со шпилькой, латунированная витая проволока - фото 2
Щетка для дрели 100 мм MATRIX 74450, плоская со шпилькой, латунированная витая проволока - фото 3
Щетка для дрели 100 мм MATRIX 74450, плоская со шпилькой, латунированная витая проволока - фото 4
Щетка для дрели 100 мм MATRIX 74450, плоская со шпилькой, латунированная витая проволока - фото 5
Щетка для дрели 100 мм MATRIX 74450, плоская со шпилькой, латунированная витая проволока - фото 6
Щетка для дрели 100 мм MATRIX 74450, плоская со шпилькой, латунированная витая проволока - фото 7
Щетка для дрели 100 мм MATRIX 74450, плоская со шпилькой, латунированная витая проволока - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Сталь
Диаметр, мм
100
Посадочный диаметр, мм
6
Минимальный диаметр, мм
100
Максимальный диаметр, мм
100
Длина, мм
24
Ширина, мм
8
  • Щетка для дрели 100 мм MATRIX 74450, плоская со шпилькой, латунированная витая проволока - фото 1
  • Щетка для дрели 100 мм MATRIX 74450, плоская со шпилькой, латунированная витая проволока - фото 2
  • Щетка для дрели 100 мм MATRIX 74450, плоская со шпилькой, латунированная витая проволока - фото 3
  • Щетка для дрели 100 мм MATRIX 74450, плоская со шпилькой, латунированная витая проволока - фото 4
  • Щетка для дрели 100 мм MATRIX 74450, плоская со шпилькой, латунированная витая проволока - фото 5
  • Щетка для дрели 100 мм MATRIX 74450, плоская со шпилькой, латунированная витая проволока - фото 6
  • Щетка для дрели 100 мм MATRIX 74450, плоская со шпилькой, латунированная витая проволока - фото 7
  • Щетка для дрели 100 мм MATRIX 74450, плоская со шпилькой, латунированная витая проволока - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 руб. 
Начислим 2 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749592
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Щетка для дрели 100 мм MATRIX 74450, плоская со шпилькой, латунированная витая проволока
100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Диаметр, мм
100
Посадочный диаметр, мм
6
Минимальный диаметр, мм
100
Максимальный диаметр, мм
100
Длина, мм
24
Ширина, мм
8
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Щетка для дрели 100 мм MATRIX 74450, плоская со шпилькой, латунированная витая проволока

Плоская щетка для дрели Matrix 74450 диаметром 100 мм, со шпилькой и щетиной из латунированной витой проволоки, предназначена для бережной очистки металлических, деревянных, пластиковых поверхностей от загрязнений, старых лакокрасочных материалов и ржавчины. Витая проволока диаметром 0,3 мм проникает в труднодоступные места: пазы, углы, изгибы, узкие участки. Насадку применяют для придания поверхности нужной шероховатости или подчеркивания структуры материала. Хвостовик диаметром 6 мм устанавливается в патрон электродрели, способной работать на рекомендуемой скорости 4500 об/мин. Во время работы следует использовать защитные очки, респиратор, наушники, спецодежду и обувь.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — щетина изготовлена из высококачественной стальной проволоки.
  • Защита от разрушения — корпус оцинкован, щетина латунирована для защиты от коррозии.
  • Гарантированная надежность — оснастка произведена на крупном заводе под строгим технологическим контролем.
  • Широкая область применения — щетка пригодится на строительной площадке, на производственном предприятии, а также будет полезна в быту.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Щетка для дрели 100 мм MATRIX 74450, плоская со шпилькой, латунированная витая проволока




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Диаметр, мм
100
Посадочный диаметр, мм
6
Минимальный диаметр, мм
100
Максимальный диаметр, мм
100
Длина, мм
24
Ширина, мм
8
Количество предметов в комплекте
1
Развернуть
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Плоская щетка для дрели Matrix 74450 диаметром 100 мм, со шпилькой и щетиной из латунированной витой проволоки, предназначена для бережной очистки металлических, деревянных, пластиковых поверхностей от загрязнений, старых лакокрасочных материалов и ржавчины. Витая проволока диаметром 0,3 мм проникает в труднодоступные места: пазы, углы, изгибы, узкие участки. Насадку применяют для придания поверхности нужной шероховатости или подчеркивания структуры материала. Хвостовик диаметром 6 мм устанавливается в патрон электродрели, способной работать на рекомендуемой скорости 4500 об/мин. Во время работы следует использовать защитные очки, респиратор, наушники, спецодежду и обувь.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — щетина изготовлена из высококачественной стальной проволоки.
  • Защита от разрушения — корпус оцинкован, щетина латунирована для защиты от коррозии.
  • Гарантированная надежность — оснастка произведена на крупном заводе под строгим технологическим контролем.
  • Широкая область применения — щетка пригодится на строительной площадке, на производственном предприятии, а также будет полезна в быту.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для дрели 100 мм MATRIX 74450, плоская со шпилькой, латунированная витая проволока - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 100 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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