Щетка для дрели 100 мм MATRIX 74450, плоская со шпилькой, латунированная витая проволока
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Характеристики
Описание товара Щетка для дрели 100 мм MATRIX 74450, плоская со шпилькой, латунированная витая проволока
Плоская щетка для дрели Matrix 74450 диаметром 100 мм, со шпилькой и щетиной из латунированной витой проволоки, предназначена для бережной очистки металлических, деревянных, пластиковых поверхностей от загрязнений, старых лакокрасочных материалов и ржавчины. Витая проволока диаметром 0,3 мм проникает в труднодоступные места: пазы, углы, изгибы, узкие участки. Насадку применяют для придания поверхности нужной шероховатости или подчеркивания структуры материала. Хвостовик диаметром 6 мм устанавливается в патрон электродрели, способной работать на рекомендуемой скорости 4500 об/мин. Во время работы следует использовать защитные очки, респиратор, наушники, спецодежду и обувь.
Преимущества
- Прочность и долговечность — щетина изготовлена из высококачественной стальной проволоки.
- Защита от разрушения — корпус оцинкован, щетина латунирована для защиты от коррозии.
- Гарантированная надежность — оснастка произведена на крупном заводе под строгим технологическим контролем.
- Широкая область применения — щетка пригодится на строительной площадке, на производственном предприятии, а также будет полезна в быту.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Плоская щетка для дрели Matrix 74450 диаметром 100 мм, со шпилькой и щетиной из латунированной витой проволоки, предназначена для бережной очистки металлических, деревянных, пластиковых поверхностей от загрязнений, старых лакокрасочных материалов и ржавчины. Витая проволока диаметром 0,3 мм проникает в труднодоступные места: пазы, углы, изгибы, узкие участки. Насадку применяют для придания поверхности нужной шероховатости или подчеркивания структуры материала. Хвостовик диаметром 6 мм устанавливается в патрон электродрели, способной работать на рекомендуемой скорости 4500 об/мин. Во время работы следует использовать защитные очки, респиратор, наушники, спецодежду и обувь.
Преимущества
- Прочность и долговечность — щетина изготовлена из высококачественной стальной проволоки.
- Защита от разрушения — корпус оцинкован, щетина латунирована для защиты от коррозии.
- Гарантированная надежность — оснастка произведена на крупном заводе под строгим технологическим контролем.
- Широкая область применения — щетка пригодится на строительной площадке, на производственном предприятии, а также будет полезна в быту.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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