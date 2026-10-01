Отвертка ударная MATRIX 19118, PH1 ? 75 мм, CrV, 2к рукоятка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Отвертка ударная MATRIX 19118, PH1 ? 75 мм, CrV, 2к рукоятка
Ударная отвертка Matrix 19118, PH1 x 75 мм, с двухкомпонентной рукояткой, из стали CrV, оборудована металлическим затыльником для работы с молотком или киянкой. Предназначена для монтажа и извлечения крепежа типа Phillips, оптимально подходит для демонтажа заржавевшего или перетянутого крепежа. Отвертка профессионального класса станет незаменимым помощником на строительной площадке, в мастерской, в гараже, дома. Стержень длиной 75 мм позволяет производить работы с крепежом на поверхности и в углублениях.
Преимущества
- Стержень из закаленной хромованадиевой стали обладает высокой прочностью и долговечностью.
- Усиленный шестигранный стержень устойчив к ударным нагрузкам.
- Отвертка оснащена стержнем, проходящим сквозь всю рукоятку, что повышает ее надежность.
- Фосфатированный наконечник стержня защищен от коррозии и обеспечивает улучшенное сцепление с головкой крепежа.
- Двухкомпонентная рукоятка со специальными выступами не проскальзывает в руке.
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Ударная отвертка Matrix 19118, PH1 x 75 мм, с двухкомпонентной рукояткой, из стали CrV, оборудована металлическим затыльником для работы с молотком или киянкой. Предназначена для монтажа и извлечения крепежа типа Phillips, оптимально подходит для демонтажа заржавевшего или перетянутого крепежа. Отвертка профессионального класса станет незаменимым помощником на строительной площадке, в мастерской, в гараже, дома. Стержень длиной 75 мм позволяет производить работы с крепежом на поверхности и в углублениях.
Преимущества
- Стержень из закаленной хромованадиевой стали обладает высокой прочностью и долговечностью.
- Усиленный шестигранный стержень устойчив к ударным нагрузкам.
- Отвертка оснащена стержнем, проходящим сквозь всю рукоятку, что повышает ее надежность.
- Фосфатированный наконечник стержня защищен от коррозии и обеспечивает улучшенное сцепление с головкой крепежа.
- Двухкомпонентная рукоятка со специальными выступами не проскальзывает в руке.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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