Top.Mail.Ru
Отвертка ударная MATRIX 19118, PH1 ? 75 мм, CrV, 2к рукоятка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Отвертка ударная MATRIX 19118, PH1 ? 75 мм, CrV, 2к рукоятка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Отвертка ударная MATRIX 19118, PH1 ? 75 мм, CrV, 2к рукоятка - фото 1
Отвертка ударная MATRIX 19118, PH1 ? 75 мм, CrV, 2к рукоятка - фото 2
Отвертка ударная MATRIX 19118, PH1 ? 75 мм, CrV, 2к рукоятка - фото 3
Отвертка ударная MATRIX 19118, PH1 ? 75 мм, CrV, 2к рукоятка - фото 4
Отвертка ударная MATRIX 19118, PH1 ? 75 мм, CrV, 2к рукоятка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
75
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
РН1
Комплектация
Ударная отвертка РН1 x 75 мм - 1 шт
  • Отвертка ударная MATRIX 19118, PH1 ? 75 мм, CrV, 2к рукоятка - фото 1
  • Отвертка ударная MATRIX 19118, PH1 ? 75 мм, CrV, 2к рукоятка - фото 2
  • Отвертка ударная MATRIX 19118, PH1 ? 75 мм, CrV, 2к рукоятка - фото 3
  • Отвертка ударная MATRIX 19118, PH1 ? 75 мм, CrV, 2к рукоятка - фото 4
  • Отвертка ударная MATRIX 19118, PH1 ? 75 мм, CrV, 2к рукоятка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749508
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
1
Материал стержня
сталь CrV
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
75
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
РН1
Комплектация
Ударная отвертка РН1 x 75 мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Отвертка ударная MATRIX 19118, PH1 ? 75 мм, CrV, 2к рукоятка

Ударная отвертка Matrix 19118, PH1 x 75 мм, с двухкомпонентной рукояткой, из стали CrV, оборудована металлическим затыльником для работы с молотком или киянкой. Предназначена для монтажа и извлечения крепежа типа Phillips, оптимально подходит для демонтажа заржавевшего или перетянутого крепежа. Отвертка профессионального класса станет незаменимым помощником на строительной площадке, в мастерской, в гараже, дома. Стержень длиной 75 мм позволяет производить работы с крепежом на поверхности и в углублениях.

Преимущества

  • Стержень из закаленной хромованадиевой стали обладает высокой прочностью и долговечностью.
  • Усиленный шестигранный стержень устойчив к ударным нагрузкам.
  • Отвертка оснащена стержнем, проходящим сквозь всю рукоятку, что повышает ее надежность.
  • Фосфатированный наконечник стержня защищен от коррозии и обеспечивает улучшенное сцепление с головкой крепежа.
  • Двухкомпонентная рукоятка со специальными выступами не проскальзывает в руке.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Отвертка ударная MATRIX 19118, PH1 ? 75 мм, CrV, 2к рукоятка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MATRIX
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
1
Материал стержня
сталь CrV
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
75
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
РН1
Комплектация
Ударная отвертка РН1 x 75 мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Ударная отвертка Matrix 19118, PH1 x 75 мм, с двухкомпонентной рукояткой, из стали CrV, оборудована металлическим затыльником для работы с молотком или киянкой. Предназначена для монтажа и извлечения крепежа типа Phillips, оптимально подходит для демонтажа заржавевшего или перетянутого крепежа. Отвертка профессионального класса станет незаменимым помощником на строительной площадке, в мастерской, в гараже, дома. Стержень длиной 75 мм позволяет производить работы с крепежом на поверхности и в углублениях.

Преимущества

  • Стержень из закаленной хромованадиевой стали обладает высокой прочностью и долговечностью.
  • Усиленный шестигранный стержень устойчив к ударным нагрузкам.
  • Отвертка оснащена стержнем, проходящим сквозь всю рукоятку, что повышает ее надежность.
  • Фосфатированный наконечник стержня защищен от коррозии и обеспечивает улучшенное сцепление с головкой крепежа.
  • Двухкомпонентная рукоятка со специальными выступами не проскальзывает в руке.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка ударная MATRIX 19118, PH1 ? 75 мм, CrV, 2к рукоятка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...