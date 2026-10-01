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Сверло по бетону СИБРТЕХ 708127, 12 ? 150 мм цилиндрический хвостовик, улучшенное пылеудаление купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло по бетону СИБРТЕХ 708127, 12 ? 150 мм цилиндрический хвостовик, улучшенное пылеудаление

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Сверло по бетону СИБРТЕХ 708127, 12 ? 150 мм цилиндрический хвостовик, улучшенное пылеудаление - фото 1
Сверло по бетону СИБРТЕХ 708127, 12 ? 150 мм цилиндрический хвостовик, улучшенное пылеудаление - фото 2
Сверло по бетону СИБРТЕХ 708127, 12 ? 150 мм цилиндрический хвостовик, улучшенное пылеудаление - фото 3
Сверло по бетону СИБРТЕХ 708127, 12 ? 150 мм цилиндрический хвостовик, улучшенное пылеудаление - фото 4
Сверло по бетону СИБРТЕХ 708127, 12 ? 150 мм цилиндрический хвостовик, улучшенное пылеудаление - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
150
Комплектация
Сверло по бетону - 1 шт
  • Сверло по бетону СИБРТЕХ 708127, 12 ? 150 мм цилиндрический хвостовик, улучшенное пылеудаление - фото 1
  • Сверло по бетону СИБРТЕХ 708127, 12 ? 150 мм цилиндрический хвостовик, улучшенное пылеудаление - фото 2
  • Сверло по бетону СИБРТЕХ 708127, 12 ? 150 мм цилиндрический хвостовик, улучшенное пылеудаление - фото 3
  • Сверло по бетону СИБРТЕХ 708127, 12 ? 150 мм цилиндрический хвостовик, улучшенное пылеудаление - фото 4
  • Сверло по бетону СИБРТЕХ 708127, 12 ? 150 мм цилиндрический хвостовик, улучшенное пылеудаление - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749501
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
150
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло по бетону - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Сверло по бетону СИБРТЕХ 708127, 12 ? 150 мм цилиндрический хвостовик, улучшенное пылеудаление

Сверло по бетону Сибртех 708127 диаметром 12 мм и длиной 150 мм, с цилиндрическим хвостовиком и улучшенным пылеудалением, предназначено для сверления в ударном режиме бетона и кирпича. Пригодится во время строительных и ремонтных работ.

Преимущества

  • Прочность — сверло изготовлено из стали 40Х, легированной хромом, поэтому устойчиво к динамическим нагрузкам.
  • Эффективная работа с твердыми материалами — остро заточенная режущая пластина изготовлена из сплава карбида вольфрама твердостью 80-90 HRC.
  • Долговечность — специальная канавка способствует ускоренному отведению шлама, что обеспечивает защиту сверла от перегрева.



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Отзывы о товаре Сверло по бетону СИБРТЕХ 708127, 12 ? 150 мм цилиндрический хвостовик, улучшенное пылеудаление




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
150
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло по бетону - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Сверло по бетону Сибртех 708127 диаметром 12 мм и длиной 150 мм, с цилиндрическим хвостовиком и улучшенным пылеудалением, предназначено для сверления в ударном режиме бетона и кирпича. Пригодится во время строительных и ремонтных работ.

Преимущества

  • Прочность — сверло изготовлено из стали 40Х, легированной хромом, поэтому устойчиво к динамическим нагрузкам.
  • Эффективная работа с твердыми материалами — остро заточенная режущая пластина изготовлена из сплава карбида вольфрама твердостью 80-90 HRC.
  • Долговечность — специальная канавка способствует ускоренному отведению шлама, что обеспечивает защиту сверла от перегрева.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Сверло по бетону СИБРТЕХ 708127, 12 ? 150 мм цилиндрический хвостовик, улучшенное пылеудаление - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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