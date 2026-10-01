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Отвертка-ручка для точных работ + биты MATRIX 11598, 4 пред, PH + SL, CrV купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отвертка-ручка для точных работ + биты MATRIX 11598, 4 пред, PH + SL, CrV

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Отвертка-ручка для точных работ + биты MATRIX 11598, 4 пред, PH + SL, CrV - фото 1
Отвертка-ручка для точных работ + биты MATRIX 11598, 4 пред, PH + SL, CrV - фото 2
Отвертка-ручка для точных работ + биты MATRIX 11598, 4 пред, PH + SL, CrV - фото 3
Отвертка-ручка для точных работ + биты MATRIX 11598, 4 пред, PH + SL, CrV - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина стержня, мм
55
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, PH0, РН0
Комплектация
Ручка-отвертка - 1 штДвусторонние вставки: РН0-SL3, PH000 - SL 15 - 2 шт
  • Отвертка-ручка для точных работ + биты MATRIX 11598, 4 пред, PH + SL, CrV - фото 1
  • Отвертка-ручка для точных работ + биты MATRIX 11598, 4 пред, PH + SL, CrV - фото 2
  • Отвертка-ручка для точных работ + биты MATRIX 11598, 4 пред, PH + SL, CrV - фото 3
  • Отвертка-ручка для точных работ + биты MATRIX 11598, 4 пред, PH + SL, CrV - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749500
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Характеристики

Бренд
MATRIX
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
4
Материал стержня
сталь CrV
Длина стержня, мм
55
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, PH0, РН0
Комплектация
Ручка-отвертка - 1 штДвусторонние вставки: РН0-SL3, PH000 - SL 15 - 2 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Отвертка-ручка для точных работ + биты MATRIX 11598, 4 пред, PH + SL, CrV

Набор Matrix 11598 из стали CrV включает в себя ручку-отвертку с комбинированными битами PH0, PH000, SL1.5 и SL3 для точных работ с крепежными элементами типа Phillips и Slotted. Инструменты незаменимы при ремонтном обслуживании электротехники, очков, часов, мелких бытовых приборов и т.д.

Преимущества

  • В комплект входят 2 прочных и износостойких двухсторонних стержня из хромованадиевой стали, закаленной до твердости 52-56 HRC.
  • Компактная отвертка пригодится профессиональным мастерам, которым необходимо всегда иметь инструмент при себе.
  • Специальная клипса позволяет с удобством носить отвертку в кармане.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Отвертка-ручка для точных работ + биты MATRIX 11598, 4 пред, PH + SL, CrV




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
4
Материал стержня
сталь CrV
Длина стержня, мм
55
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, PH0, РН0
Комплектация
Ручка-отвертка - 1 штДвусторонние вставки: РН0-SL3, PH000 - SL 15 - 2 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор Matrix 11598 из стали CrV включает в себя ручку-отвертку с комбинированными битами PH0, PH000, SL1.5 и SL3 для точных работ с крепежными элементами типа Phillips и Slotted. Инструменты незаменимы при ремонтном обслуживании электротехники, очков, часов, мелких бытовых приборов и т.д.

Преимущества

  • В комплект входят 2 прочных и износостойких двухсторонних стержня из хромованадиевой стали, закаленной до твердости 52-56 HRC.
  • Компактная отвертка пригодится профессиональным мастерам, которым необходимо всегда иметь инструмент при себе.
  • Специальная клипса позволяет с удобством носить отвертку в кармане.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отзывы


Отвертка-ручка для точных работ + биты MATRIX 11598, 4 пред, PH + SL, CrV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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