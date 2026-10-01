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Щетка для дрели СИБРТЕХ 744487, диаметр 75 мм, плоская со шпилькой, витая проволока 0, 3 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щетка для дрели СИБРТЕХ 744487, диаметр 75 мм, плоская со шпилькой, витая проволока 0, 3 мм

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Щетка для дрели СИБРТЕХ 744487, диаметр 75 мм, плоская со шпилькой, витая проволока 0, 3 мм - фото 1
Щетка для дрели СИБРТЕХ 744487, диаметр 75 мм, плоская со шпилькой, витая проволока 0, 3 мм - фото 2
Щетка для дрели СИБРТЕХ 744487, диаметр 75 мм, плоская со шпилькой, витая проволока 0, 3 мм - фото 3
Щетка для дрели СИБРТЕХ 744487, диаметр 75 мм, плоская со шпилькой, витая проволока 0, 3 мм - фото 4
Щетка для дрели СИБРТЕХ 744487, диаметр 75 мм, плоская со шпилькой, витая проволока 0, 3 мм - фото 5
Щетка для дрели СИБРТЕХ 744487, диаметр 75 мм, плоская со шпилькой, витая проволока 0, 3 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Сталь
Диаметр, мм
75
Посадочный диаметр, мм
6
Максимальный диаметр, мм
75
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка для дрели СИБРТЕХ 744487, диаметр 75 мм, плоская со шпилькой, витая проволока 0, 3 мм - фото 1
  • Щетка для дрели СИБРТЕХ 744487, диаметр 75 мм, плоская со шпилькой, витая проволока 0, 3 мм - фото 2
  • Щетка для дрели СИБРТЕХ 744487, диаметр 75 мм, плоская со шпилькой, витая проволока 0, 3 мм - фото 3
  • Щетка для дрели СИБРТЕХ 744487, диаметр 75 мм, плоская со шпилькой, витая проволока 0, 3 мм - фото 4
  • Щетка для дрели СИБРТЕХ 744487, диаметр 75 мм, плоская со шпилькой, витая проволока 0, 3 мм - фото 5
  • Щетка для дрели СИБРТЕХ 744487, диаметр 75 мм, плоская со шпилькой, витая проволока 0, 3 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749497
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для дрелей
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Диаметр, мм
75
Посадочный диаметр, мм
6
Максимальный диаметр, мм
75
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Щетка для дрели СИБРТЕХ 744487, диаметр 75 мм, плоская со шпилькой, витая проволока 0, 3 мм

Плоская щетка для дрели Сибртех 744487 диаметром 75 мм, со шпилькой и щетиной из витой проволоки 0,3 мм, используется для щадящей обработки металлических, деревянных и пластиковых поверхностей. Удаляет загрязнения, ржавчину, старые лакокрасочные покрытия. Благодаря плоской форме щетка идеально подходит для очистки труднодоступных мест, пазов, изгибов, внутренних углов. Хвостовик диаметром 6 мм устанавливается в патрон дрели. Рекомендуемая скорость вращения 4500 об/мин. Во время работы следует использовать средства индивидуальной защиты. Щетку применяют во время строительства, ремонта, а также в быту.

Преимущества

  • Мягкое воздействие на поверхность — щетку можно использовать для создания необходимой шероховатости или для выявления структуры материала, например, древесины.
  • Прочность и долговечность — щетина изготовлена из высококачественной стальной проволоки.
  • Защита от разрушения — корпус оцинкован, щетина покрыта техническим маслом для защиты от коррозии.



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Отзывы о товаре Щетка для дрели СИБРТЕХ 744487, диаметр 75 мм, плоская со шпилькой, витая проволока 0, 3 мм




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для дрелей
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Диаметр, мм
75
Посадочный диаметр, мм
6
Максимальный диаметр, мм
75
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Плоская щетка для дрели Сибртех 744487 диаметром 75 мм, со шпилькой и щетиной из витой проволоки 0,3 мм, используется для щадящей обработки металлических, деревянных и пластиковых поверхностей. Удаляет загрязнения, ржавчину, старые лакокрасочные покрытия. Благодаря плоской форме щетка идеально подходит для очистки труднодоступных мест, пазов, изгибов, внутренних углов. Хвостовик диаметром 6 мм устанавливается в патрон дрели. Рекомендуемая скорость вращения 4500 об/мин. Во время работы следует использовать средства индивидуальной защиты. Щетку применяют во время строительства, ремонта, а также в быту.

Преимущества

  • Мягкое воздействие на поверхность — щетку можно использовать для создания необходимой шероховатости или для выявления структуры материала, например, древесины.
  • Прочность и долговечность — щетина изготовлена из высококачественной стальной проволоки.
  • Защита от разрушения — корпус оцинкован, щетина покрыта техническим маслом для защиты от коррозии.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Щетка для дрели СИБРТЕХ 744487, диаметр 75 мм, плоская со шпилькой, витая проволока 0, 3 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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