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Бур по бетону СИБРТЕХ 705567, 8 ? 260 мм, SDS PLUS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бур по бетону СИБРТЕХ 705567, 8 ? 260 мм, SDS PLUS

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749496
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Вес, г.
5

Описание товара Бур по бетону СИБРТЕХ 705567, 8 ? 260 мм, SDS PLUS

Бур по бетону СИБРТЕХ 705567, 8 ? 260 мм, SDS PLUS



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Отзывы о товаре Бур по бетону СИБРТЕХ 705567, 8 ? 260 мм, SDS PLUS




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Описание
Бур по бетону СИБРТЕХ 705567, 8 ? 260 мм, SDS PLUS


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бур по бетону СИБРТЕХ 705567, 8 ? 260 мм, SDS PLUS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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