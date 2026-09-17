Лопата штыковая PALISAD 61389, 150 ? 210 ? 715 мм, фибергласовый черенок
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
фибергласс (стеклопластик)
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб.
В наличии
Код товара: 749187
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570 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
фибергласс (стеклопластик)
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
150
Общая длина, см
71
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Лопата штыковая PALISAD 61389, 150 ? 210 ? 715 мм, фибергласовый черенок
Лопата штыковая Palisad 61389 размером 150 х 210 х 715 мм, с фибергласовым черенком, предназначена для проведения земляных работ. Полотно с загнутой верхней кромкой легко входит в грунт, обеспечивая эффективное выполнение поставленных задач. Лопата пригодится на строительной площадке или в огороде для выкапывания ям, вскапывания грядок и т.д.
Преимущества
- Высокая прочность на изгиб — рабочее полотно клиновидной формы выполнено из рессорно-пружинной стали и закалено до твердости 45-50 HRC.
- Стойкость к разрушению — порошковое покрытие защищает рабочую часть от коррозии.
- Продуманная конструкция — фибергласовый черенок не утяжеляет лопату и не разрушается под действием ультрафиолета, а удлиненная цельновырубная тулейка предотвращает его излом.
- Надежная фиксация — черенок соединен с тулейкой с помощью обжимного кольца и заклепок.
- Комфортная работа — дополнительная пластиковая рукоятка с резиновой вставкой обеспечивает надежный хват.
- Габариты 150 х 210 х 715 мм — лопата удобна для работы в ограниченном пространстве, например, в теплице или парнике, а также легко поместится в багажнике автомобиля.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
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Бренд
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
фибергласс (стеклопластик)
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
150
Общая длина, см
71
Страна производитель
Китай
Лопата штыковая Palisad 61389 размером 150 х 210 х 715 мм, с фибергласовым черенком, предназначена для проведения земляных работ. Полотно с загнутой верхней кромкой легко входит в грунт, обеспечивая эффективное выполнение поставленных задач. Лопата пригодится на строительной площадке или в огороде для выкапывания ям, вскапывания грядок и т.д.
Преимущества
- Высокая прочность на изгиб — рабочее полотно клиновидной формы выполнено из рессорно-пружинной стали и закалено до твердости 45-50 HRC.
- Стойкость к разрушению — порошковое покрытие защищает рабочую часть от коррозии.
- Продуманная конструкция — фибергласовый черенок не утяжеляет лопату и не разрушается под действием ультрафиолета, а удлиненная цельновырубная тулейка предотвращает его излом.
- Надежная фиксация — черенок соединен с тулейкой с помощью обжимного кольца и заклепок.
- Комфортная работа — дополнительная пластиковая рукоятка с резиновой вставкой обеспечивает надежный хват.
- Габариты 150 х 210 х 715 мм — лопата удобна для работы в ограниченном пространстве, например, в теплице или парнике, а также легко поместится в багажнике автомобиля.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Лопата штыковая PALISAD 61389, 150 ? 210 ? 715 мм, фибергласовый черенок - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 570 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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