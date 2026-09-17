Лопата штыковая СИБРТЕХ, нержавеющая сталь, 200 ? 265 ? 1385 мм, деревянный черенок, 614675
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Характеристики
Описание товара Лопата штыковая СИБРТЕХ, нержавеющая сталь, 200 ? 265 ? 1385 мм, деревянный черенок, 614675
Штыковая лопата Сибртех 614675 длиной 1385 мм, с полотном размером 200 х 265 мм, с ребрами жесткости и деревянным черенком, изготовлена из нержавеющей стали. Предназначена для рыхления грунта и выкапывания ям, может использоваться при проведении земляных работ на на строительной площадке или дачном участке. Полотно имеет заостренную форму, что облегчает работу. Лопата поставляется в сборе с черенком и полностью готова к эксплуатации.
Преимущества
- Высокий показатель прочности — лопата изготовлена из нержавеющей стали.
- Усиленная конструкция — ребра жесткости увеличивают стойкость полотна к изгибающим нагрузкам.
- Коррозионная стойкость — изделие устойчиво к разрушительному воздействию влаги, подходит для вскапывания влажного грунта.
- Комфортное использование — оптимальная длина инструмента 138,5 см позволяет снизить нагрузку на спину.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
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Штыковая лопата Сибртех 614675 длиной 1385 мм, с полотном размером 200 х 265 мм, с ребрами жесткости и деревянным черенком, изготовлена из нержавеющей стали. Предназначена для рыхления грунта и выкапывания ям, может использоваться при проведении земляных работ на на строительной площадке или дачном участке. Полотно имеет заостренную форму, что облегчает работу. Лопата поставляется в сборе с черенком и полностью готова к эксплуатации.
Преимущества
- Высокий показатель прочности — лопата изготовлена из нержавеющей стали.
- Усиленная конструкция — ребра жесткости увеличивают стойкость полотна к изгибающим нагрузкам.
- Коррозионная стойкость — изделие устойчиво к разрушительному воздействию влаги, подходит для вскапывания влажного грунта.
- Комфортное использование — оптимальная длина инструмента 138,5 см позволяет снизить нагрузку на спину.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Отзывы о товаре Лопата штыковая СИБРТЕХ, нержавеющая сталь, 200 ? 265 ? 1385 мм, деревянный черенок, 614675