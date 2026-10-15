Тепловентилятор электрический спиральный MTX FHS-2000 96413, нагрев 1000/2000 Вт, 3 режима
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб.
В наличии
Код товара: 749179
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
970 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Тепловентилятор электрический спиральный MTX FHS-2000 96413, нагрев 1000/2000 Вт, 3 режима
Тепловентилятор электрический спиральный MTX FHS-2000 96413, нагрев 1000/2000 Вт, 3 режима
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Тепловентилятор электрический спиральный MTX FHS-2000 96413, нагрев 1000/2000 Вт, 3 режима
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, керамические, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража, 220 в
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, керамические, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража, 220 в
Тепловентилятор электрический спиральный MTX FHS-2000 96413, нагрев 1000/2000 Вт, 3 режима - стоимость товара 970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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