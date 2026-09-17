Штангенциркуль MATRIX 316315, диапазон измерения 0–150 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г
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Характеристики
Описание товара Штангенциркуль MATRIX 316315, диапазон измерения 0–150 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г
Металлический штангенциркуль с глубиномером Matrix 316315, 150 мм, со значением отсчета по нониусу 0,02 мм, используется для быстрого определения размеров внутри и снаружи деталей, а также глубин отверстий и канавок — для этого предусмотрен глубиномер. Погрешность составляет ±0,02 мм при измерении размеров до 100 мм, и ±0,03 мм — свыше 100 мм. Измерительный инструмент используется в токарном, слесарном деле, будет полезен на производственном предприятии, а также дома или в гараже.
Преимущества
- Надежность — штангенциркуль изготовлен из углеродистой стали, устойчивой к механическим воздействиям.
- Точное позиционирование губок — зажимной винт позволяет зафиксировать подвижную рамку, чтобы она не сместилась во время измерения.
- Удобное хранение и транспортировка — штангенциркуль упакован в прочный пластиковый кейс.
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Металлический штангенциркуль с глубиномером Matrix 316315, 150 мм, со значением отсчета по нониусу 0,02 мм, используется для быстрого определения размеров внутри и снаружи деталей, а также глубин отверстий и канавок — для этого предусмотрен глубиномер. Погрешность составляет ±0,02 мм при измерении размеров до 100 мм, и ±0,03 мм — свыше 100 мм. Измерительный инструмент используется в токарном, слесарном деле, будет полезен на производственном предприятии, а также дома или в гараже.
Преимущества
- Надежность — штангенциркуль изготовлен из углеродистой стали, устойчивой к механическим воздействиям.
- Точное позиционирование губок — зажимной винт позволяет зафиксировать подвижную рамку, чтобы она не сместилась во время измерения.
- Удобное хранение и транспортировка — штангенциркуль упакован в прочный пластиковый кейс.
Отзывы о товаре Штангенциркуль MATRIX 316315, диапазон измерения 0–150 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г