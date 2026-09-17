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Лопата походная STELS 61462, 150 ? 205 ? 253-590 мм, пластиковая рукоятка, складная в чехле купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата походная STELS 61462, 150 ? 205 ? 253-590 мм, пластиковая рукоятка, складная в чехле

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Лопата походная STELS 61462, 150 ? 205 ? 253-590 мм, пластиковая рукоятка, складная в чехле - фото 1
Лопата походная STELS 61462, 150 ? 205 ? 253-590 мм, пластиковая рукоятка, складная в чехле - фото 2
Лопата походная STELS 61462, 150 ? 205 ? 253-590 мм, пластиковая рукоятка, складная в чехле - фото 3
Лопата походная STELS 61462, 150 ? 205 ? 253-590 мм, пластиковая рукоятка, складная в чехле - фото 4
Лопата походная STELS 61462, 150 ? 205 ? 253-590 мм, пластиковая рукоятка, складная в чехле - фото 5
Лопата походная STELS 61462, 150 ? 205 ? 253-590 мм, пластиковая рукоятка, складная в чехле - фото 6
Лопата походная STELS 61462, 150 ? 205 ? 253-590 мм, пластиковая рукоятка, складная в чехле - фото 7
Лопата походная STELS 61462, 150 ? 205 ? 253-590 мм, пластиковая рукоятка, складная в чехле - фото 8
Лопата походная STELS 61462, 150 ? 205 ? 253-590 мм, пластиковая рукоятка, складная в чехле - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал черенка
металл
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
  • Лопата походная STELS 61462, 150 ? 205 ? 253-590 мм, пластиковая рукоятка, складная в чехле - фото 1
  • Лопата походная STELS 61462, 150 ? 205 ? 253-590 мм, пластиковая рукоятка, складная в чехле - фото 2
  • Лопата походная STELS 61462, 150 ? 205 ? 253-590 мм, пластиковая рукоятка, складная в чехле - фото 3
  • Лопата походная STELS 61462, 150 ? 205 ? 253-590 мм, пластиковая рукоятка, складная в чехле - фото 4
  • Лопата походная STELS 61462, 150 ? 205 ? 253-590 мм, пластиковая рукоятка, складная в чехле - фото 5
  • Лопата походная STELS 61462, 150 ? 205 ? 253-590 мм, пластиковая рукоятка, складная в чехле - фото 6
  • Лопата походная STELS 61462, 150 ? 205 ? 253-590 мм, пластиковая рукоятка, складная в чехле - фото 7
  • Лопата походная STELS 61462, 150 ? 205 ? 253-590 мм, пластиковая рукоятка, складная в чехле - фото 8
  • Лопата походная STELS 61462, 150 ? 205 ? 253-590 мм, пластиковая рукоятка, складная в чехле - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 
Начислим 12 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749176
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лопата походная STELS 61462, 150 ? 205 ? 253-590 мм, пластиковая рукоятка, складная в чехле
730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Материал черенка
металл
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
150
Общая длина, см
59
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Лопата походная STELS 61462, 150 ? 205 ? 253-590 мм, пластиковая рукоятка, складная в чехле

Складная походная лопата Stels 61462 с пластиковой рукояткой, 150 х 205 х 253-590 мм, в чехле, находит широкое применение: она пригодится садоводам, автомобилистам и туристам при необходимости проведения земляных работ. А благодаря складной конструкции возможно использование в качестве мотыги. Лопата легко проникает в землю благодаря закругленному краю верхней кромки рабочего полотна.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — рабочее полотно выполнено из среднеуглеродистой стали и закалено до необходимой твердости.
  • Защита от коррозии — рабочая часть имеет порошковое покрытие.
  • Продуманная конструкция — за счет клиновидной формы полотно обладает высокой сопротивляемостью к нагрузкам.
  • Безопасность — надежный цанговый механизм из стали не допускает внезапного складывания лопаты.
  • Комфортная работа — широкая пластиковая рукоятка с ребрами жесткости позволяет инструменту выдерживать высокие нагрузки.
  • Компактность — лопату удобно размещать как в багажнике авто, так и в походном рюкзаке, т.к. ее вес составляет 770 г, а длина в сложенном виде — 253 мм.
  • Удобство транспортировки и хранения — в комплект поставки входит непромокаемый чехол с подвесом.

Отзывы о товаре Лопата походная STELS 61462, 150 ? 205 ? 253-590 мм, пластиковая рукоятка, складная в чехле




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
STELS
Материал черенка
металл
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
150
Общая длина, см
59
Страна производитель
Китай
Описание

Складная походная лопата Stels 61462 с пластиковой рукояткой, 150 х 205 х 253-590 мм, в чехле, находит широкое применение: она пригодится садоводам, автомобилистам и туристам при необходимости проведения земляных работ. А благодаря складной конструкции возможно использование в качестве мотыги. Лопата легко проникает в землю благодаря закругленному краю верхней кромки рабочего полотна.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — рабочее полотно выполнено из среднеуглеродистой стали и закалено до необходимой твердости.
  • Защита от коррозии — рабочая часть имеет порошковое покрытие.
  • Продуманная конструкция — за счет клиновидной формы полотно обладает высокой сопротивляемостью к нагрузкам.
  • Безопасность — надежный цанговый механизм из стали не допускает внезапного складывания лопаты.
  • Комфортная работа — широкая пластиковая рукоятка с ребрами жесткости позволяет инструменту выдерживать высокие нагрузки.
  • Компактность — лопату удобно размещать как в багажнике авто, так и в походном рюкзаке, т.к. ее вес составляет 770 г, а длина в сложенном виде — 253 мм.
  • Удобство транспортировки и хранения — в комплект поставки входит непромокаемый чехол с подвесом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата походная STELS 61462, 150 ? 205 ? 253-590 мм, пластиковая рукоятка, складная в чехле - по цене 730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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