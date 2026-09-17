Лопата походная STELS 61462, 150 ? 205 ? 253-590 мм, пластиковая рукоятка, складная в чехле
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Лопата походная STELS 61462, 150 ? 205 ? 253-590 мм, пластиковая рукоятка, складная в чехле
Складная походная лопата Stels 61462 с пластиковой рукояткой, 150 х 205 х 253-590 мм, в чехле, находит широкое применение: она пригодится садоводам, автомобилистам и туристам при необходимости проведения земляных работ. А благодаря складной конструкции возможно использование в качестве мотыги. Лопата легко проникает в землю благодаря закругленному краю верхней кромки рабочего полотна.
Преимущества
- Прочность и долговечность — рабочее полотно выполнено из среднеуглеродистой стали и закалено до необходимой твердости.
- Защита от коррозии — рабочая часть имеет порошковое покрытие.
- Продуманная конструкция — за счет клиновидной формы полотно обладает высокой сопротивляемостью к нагрузкам.
- Безопасность — надежный цанговый механизм из стали не допускает внезапного складывания лопаты.
- Комфортная работа — широкая пластиковая рукоятка с ребрами жесткости позволяет инструменту выдерживать высокие нагрузки.
- Компактность — лопату удобно размещать как в багажнике авто, так и в походном рюкзаке, т.к. ее вес составляет 770 г, а длина в сложенном виде — 253 мм.
- Удобство транспортировки и хранения — в комплект поставки входит непромокаемый чехол с подвесом.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 710 руб.178 руб. в СплитЛопата штыковая Мир Инструмента 61413, 205х275х1400 мм, ребра же...
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитЛопата штыковая PALISAD 61300, 210 ? 270 ? 1430 мм, ребра жестко...
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитЛопата для уборки снега стальная оцинкованная,420х370х1370 мм, д...
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитЛопата штыковая профессиональная PALISAD 61370, 150х205х720 мм, ...
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитЛопата для уборки снега, поликарбонат, 270х360х840 мм, стальной ...
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитЛопата садовая Зубр 39356
-
В наличииЦена 790 руб. 1 340 руб.198 руб. в СплитЛопата штыковая Зубр Профессионал Фаворит-А 4-39504_z01
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитЛопата совковая PALISAD LUXE, 235 ? 285 ? 1310 мм, деревянный че...
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитЛопата универсальная Зубр Мастер 39577
-
В наличииЦена 840 руб.210 руб. в СплитЛопата универсальная Зубр Мастер 39570
-
В наличииЦена 880 руб.220 руб. в СплитЛопата для уборки снега, полипропилен, 270х310х760-960 мм, телес...
-
В наличииЦена 880 руб.220 руб. в СплитЛопата автомобильная DENZEL 61670, 230 ? 290 ? 690 мм, сверхпроч...
Складная походная лопата Stels 61462 с пластиковой рукояткой, 150 х 205 х 253-590 мм, в чехле, находит широкое применение: она пригодится садоводам, автомобилистам и туристам при необходимости проведения земляных работ. А благодаря складной конструкции возможно использование в качестве мотыги. Лопата легко проникает в землю благодаря закругленному краю верхней кромки рабочего полотна.
Преимущества
- Прочность и долговечность — рабочее полотно выполнено из среднеуглеродистой стали и закалено до необходимой твердости.
- Защита от коррозии — рабочая часть имеет порошковое покрытие.
- Продуманная конструкция — за счет клиновидной формы полотно обладает высокой сопротивляемостью к нагрузкам.
- Безопасность — надежный цанговый механизм из стали не допускает внезапного складывания лопаты.
- Комфортная работа — широкая пластиковая рукоятка с ребрами жесткости позволяет инструменту выдерживать высокие нагрузки.
- Компактность — лопату удобно размещать как в багажнике авто, так и в походном рюкзаке, т.к. ее вес составляет 770 г, а длина в сложенном виде — 253 мм.
- Удобство транспортировки и хранения — в комплект поставки входит непромокаемый чехол с подвесом.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Отзывы о товаре Лопата походная STELS 61462, 150 ? 205 ? 253-590 мм, пластиковая рукоятка, складная в чехле