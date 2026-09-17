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Набор поливочный СИБРТЕХ 67544, 15 м, растягивающийся шланг 15м, 7-реж пистолет, соед, адаптер купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор поливочный СИБРТЕХ 67544, 15 м, растягивающийся шланг 15м, 7-реж пистолет, соед, адаптер

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Набор поливочный СИБРТЕХ 67544, 15 м, растягивающийся шланг 15м, 7-реж пистолет, соед, адаптер - фото 1
Набор поливочный СИБРТЕХ 67544, 15 м, растягивающийся шланг 15м, 7-реж пистолет, соед, адаптер - фото 2
Набор поливочный СИБРТЕХ 67544, 15 м, растягивающийся шланг 15м, 7-реж пистолет, соед, адаптер - фото 3
Набор поливочный СИБРТЕХ 67544, 15 м, растягивающийся шланг 15м, 7-реж пистолет, соед, адаптер - фото 4
Набор поливочный СИБРТЕХ 67544, 15 м, растягивающийся шланг 15м, 7-реж пистолет, соед, адаптер - фото 5
Набор поливочный СИБРТЕХ 67544, 15 м, растягивающийся шланг 15м, 7-реж пистолет, соед, адаптер - фото 6
Набор поливочный СИБРТЕХ 67544, 15 м, растягивающийся шланг 15м, 7-реж пистолет, соед, адаптер - фото 7
Набор поливочный СИБРТЕХ 67544, 15 м, растягивающийся шланг 15м, 7-реж пистолет, соед, адаптер - фото 8
Набор поливочный СИБРТЕХ 67544, 15 м, растягивающийся шланг 15м, 7-реж пистолет, соед, адаптер - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
силикон
Длина, м
5
Тип фитинга
адаптер
Количество режимов полива
7
Количество сопел
1
  • Набор поливочный СИБРТЕХ 67544, 15 м, растягивающийся шланг 15м, 7-реж пистолет, соед, адаптер - фото 1
  • Набор поливочный СИБРТЕХ 67544, 15 м, растягивающийся шланг 15м, 7-реж пистолет, соед, адаптер - фото 2
  • Набор поливочный СИБРТЕХ 67544, 15 м, растягивающийся шланг 15м, 7-реж пистолет, соед, адаптер - фото 3
  • Набор поливочный СИБРТЕХ 67544, 15 м, растягивающийся шланг 15м, 7-реж пистолет, соед, адаптер - фото 4
  • Набор поливочный СИБРТЕХ 67544, 15 м, растягивающийся шланг 15м, 7-реж пистолет, соед, адаптер - фото 5
  • Набор поливочный СИБРТЕХ 67544, 15 м, растягивающийся шланг 15м, 7-реж пистолет, соед, адаптер - фото 6
  • Набор поливочный СИБРТЕХ 67544, 15 м, растягивающийся шланг 15м, 7-реж пистолет, соед, адаптер - фото 7
  • Набор поливочный СИБРТЕХ 67544, 15 м, растягивающийся шланг 15м, 7-реж пистолет, соед, адаптер - фото 8
  • Набор поливочный СИБРТЕХ 67544, 15 м, растягивающийся шланг 15м, 7-реж пистолет, соед, адаптер - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 
Начислим 12 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749175
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор поливочный СИБРТЕХ 67544, 15 м, растягивающийся шланг 15м, 7-реж пистолет, соед, адаптер
740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
поливочный набор
Материал
силикон
Длина, м
5
Тип фитинга
адаптер
Количество режимов полива
7
Количество сопел
1
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Диаметр шланга
3/4 дюйм
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Набор поливочный СИБРТЕХ 67544, 15 м, растягивающийся шланг 15м, 7-реж пистолет, соед, адаптер

Поливочный набор Сибртех 67544 состоит из растягивающегося шланга длиной 15 м, 7-режимного пистолета, соединителя, адаптера, и представляет собой готовую систему орошения. Благодаря переходнику шланг можно подключить к крану или отводу диаметром 1/2" или 3/4". Набор пригодится владельцам дачных участков, также может использоваться для ухода за растениями в скверах или парках.

Преимущества

  • Простая эксплуатация — под давлением воды шланг из однослойного латекса растягивается до 15 м.
  • Долговечность — пистолет изготовлен из прочного ABS-пластика.
  • 7 режимов орошения — пистолет-распылитель имеет регулируемое сопло.
  • Удобное хранение и транспортировка — длина шланга в сжатом состоянии составляет 5 м, общий вес всех элементов 0,6 кг.



Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки

Отзывы о товаре Набор поливочный СИБРТЕХ 67544, 15 м, растягивающийся шланг 15м, 7-реж пистолет, соед, адаптер




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
поливочный набор
Материал
силикон
Длина, м
5
Тип фитинга
адаптер
Количество режимов полива
7
Количество сопел
1
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Диаметр шланга
3/4 дюйм
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Описание

Поливочный набор Сибртех 67544 состоит из растягивающегося шланга длиной 15 м, 7-режимного пистолета, соединителя, адаптера, и представляет собой готовую систему орошения. Благодаря переходнику шланг можно подключить к крану или отводу диаметром 1/2" или 3/4". Набор пригодится владельцам дачных участков, также может использоваться для ухода за растениями в скверах или парках.

Преимущества

  • Простая эксплуатация — под давлением воды шланг из однослойного латекса растягивается до 15 м.
  • Долговечность — пистолет изготовлен из прочного ABS-пластика.
  • 7 режимов орошения — пистолет-распылитель имеет регулируемое сопло.
  • Удобное хранение и транспортировка — длина шланга в сжатом состоянии составляет 5 м, общий вес всех элементов 0,6 кг.


Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор поливочный СИБРТЕХ 67544, 15 м, растягивающийся шланг 15м, 7-реж пистолет, соед, адаптер - стоимость товара 740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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