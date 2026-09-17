Набор поливочный СИБРТЕХ 67544, 15 м, растягивающийся шланг 15м, 7-реж пистолет, соед, адаптер
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Характеристики
Описание товара Набор поливочный СИБРТЕХ 67544, 15 м, растягивающийся шланг 15м, 7-реж пистолет, соед, адаптер
Поливочный набор Сибртех 67544 состоит из растягивающегося шланга длиной 15 м, 7-режимного пистолета, соединителя, адаптера, и представляет собой готовую систему орошения. Благодаря переходнику шланг можно подключить к крану или отводу диаметром 1/2" или 3/4". Набор пригодится владельцам дачных участков, также может использоваться для ухода за растениями в скверах или парках.
Преимущества
- Простая эксплуатация — под давлением воды шланг из однослойного латекса растягивается до 15 м.
- Долговечность — пистолет изготовлен из прочного ABS-пластика.
- 7 режимов орошения — пистолет-распылитель имеет регулируемое сопло.
- Удобное хранение и транспортировка — длина шланга в сжатом состоянии составляет 5 м, общий вес всех элементов 0,6 кг.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Поливочный набор Сибртех 67544 состоит из растягивающегося шланга длиной 15 м, 7-режимного пистолета, соединителя, адаптера, и представляет собой готовую систему орошения. Благодаря переходнику шланг можно подключить к крану или отводу диаметром 1/2" или 3/4". Набор пригодится владельцам дачных участков, также может использоваться для ухода за растениями в скверах или парках.
Преимущества
- Простая эксплуатация — под давлением воды шланг из однослойного латекса растягивается до 15 м.
- Долговечность — пистолет изготовлен из прочного ABS-пластика.
- 7 режимов орошения — пистолет-распылитель имеет регулируемое сопло.
- Удобное хранение и транспортировка — длина шланга в сжатом состоянии составляет 5 м, общий вес всех элементов 0,6 кг.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Отзывы о товаре Набор поливочный СИБРТЕХ 67544, 15 м, растягивающийся шланг 15м, 7-реж пистолет, соед, адаптер