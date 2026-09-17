Лопата штыковая PALISAD 61300, 210 ? 270 ? 1430 мм, ребра жесткости, удлин, деревянный черенок перво
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб.
В наличии
Код товара: 749174
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750 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Ширина рабочей части, мм
210
Общая длина, см
143
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5
Описание товара Лопата штыковая PALISAD 61300, 210 ? 270 ? 1430 мм, ребра жесткости, удлин, деревянный черенок перво
Удлиненная штыковая лопата Palisad LUXE 61300 размером 210 х 270 х 1430 мм, с ребрами жесткости и деревянным черенком, предназначена для проведения садово-огородных и земляных работ. С ее помощью можно взрыхлить землю, выкопать канаву или яму. Заостренное полотно легко проникает в грунт.
Преимущества
- Повышенная упругость, устойчивость к изгибающим нагрузкам и коррозии — полотно из закаленной рессорно-пружинной стали усилено ребрами жесткости и покрыто защитным лаком.
- Прочность и долговечность — черенок изготовлен из древесины 1 сорта и окрашен для защиты от рассыхания и воздействия влаги.
- Удобство эксплуатации — удлиненный черенок позволяет снизить нагрузку на позвоночник и работать без ощущения усталости.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
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Бренд
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Ширина рабочей части, мм
210
Общая длина, см
143
Страна производитель
Россия
Удлиненная штыковая лопата Palisad LUXE 61300 размером 210 х 270 х 1430 мм, с ребрами жесткости и деревянным черенком, предназначена для проведения садово-огородных и земляных работ. С ее помощью можно взрыхлить землю, выкопать канаву или яму. Заостренное полотно легко проникает в грунт.
Преимущества
- Повышенная упругость, устойчивость к изгибающим нагрузкам и коррозии — полотно из закаленной рессорно-пружинной стали усилено ребрами жесткости и покрыто защитным лаком.
- Прочность и долговечность — черенок изготовлен из древесины 1 сорта и окрашен для защиты от рассыхания и воздействия влаги.
- Удобство эксплуатации — удлиненный черенок позволяет снизить нагрузку на позвоночник и работать без ощущения усталости.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Лопата штыковая PALISAD 61300, 210 ? 270 ? 1430 мм, ребра жесткости, удлин, деревянный черенок перво - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 750 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лопата штыковая PALISAD 61300, 210 ? 270 ? 1430 мм, ребра жесткости, удлин, деревянный черенок перво