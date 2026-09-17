Лопата совковая PALISAD LUXE, 235 ? 285 ? 1310 мм, деревянный черенок с рукояткой, 61303
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Характеристики
Описание товара Лопата совковая PALISAD LUXE, 235 ? 285 ? 1310 мм, деревянный черенок с рукояткой, 61303
Совковая лопата Palisad LUXE 61303 размером 235 х 285 х 1310 мм, с ребрами жесткости и деревянным черенком с рукояткой, имеет полотно с загнутыми бортами, поэтому удобна для выборки ям, перемещения сыпучих материалов (угля, щебня, песка). Используется также для замешивания строительных растворов. Инструмент будет полезен как на строительной площадке, так и на дачном участке.
Преимущества
- Повышенная упругость, устойчивость к нагрузкам и коррозии — полотно из рессорно-пружинной стали усилено ребрами жесткости и покрыто защитным лаком.
- Прочность и долговечность — черенок изготовлен из древесины 1 сорта и окрашен для защиты от рассыхания и воздействия влаги.
- Эргономичность — удобная дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват и помогает равномерно распределять нагрузку во время работы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
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Совковая лопата Palisad LUXE 61303 размером 235 х 285 х 1310 мм, с ребрами жесткости и деревянным черенком с рукояткой, имеет полотно с загнутыми бортами, поэтому удобна для выборки ям, перемещения сыпучих материалов (угля, щебня, песка). Используется также для замешивания строительных растворов. Инструмент будет полезен как на строительной площадке, так и на дачном участке.
Преимущества
- Повышенная упругость, устойчивость к нагрузкам и коррозии — полотно из рессорно-пружинной стали усилено ребрами жесткости и покрыто защитным лаком.
- Прочность и долговечность — черенок изготовлен из древесины 1 сорта и окрашен для защиты от рассыхания и воздействия влаги.
- Эргономичность — удобная дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват и помогает равномерно распределять нагрузку во время работы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Отзывы о товаре Лопата совковая PALISAD LUXE, 235 ? 285 ? 1310 мм, деревянный черенок с рукояткой, 61303