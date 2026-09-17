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Лопата совковая PALISAD LUXE, 235 ? 285 ? 1310 мм, деревянный черенок с рукояткой, 61303 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата совковая PALISAD LUXE, 235 ? 285 ? 1310 мм, деревянный черенок с рукояткой, 61303

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Лопата совковая PALISAD LUXE, 235 ? 285 ? 1310 мм, деревянный черенок с рукояткой, 61303 - фото 1
Лопата совковая PALISAD LUXE, 235 ? 285 ? 1310 мм, деревянный черенок с рукояткой, 61303 - фото 2
Лопата совковая PALISAD LUXE, 235 ? 285 ? 1310 мм, деревянный черенок с рукояткой, 61303 - фото 3
Лопата совковая PALISAD LUXE, 235 ? 285 ? 1310 мм, деревянный черенок с рукояткой, 61303 - фото 4
Лопата совковая PALISAD LUXE, 235 ? 285 ? 1310 мм, деревянный черенок с рукояткой, 61303 - фото 5
Лопата совковая PALISAD LUXE, 235 ? 285 ? 1310 мм, деревянный черенок с рукояткой, 61303 - фото 6
Лопата совковая PALISAD LUXE, 235 ? 285 ? 1310 мм, деревянный черенок с рукояткой, 61303 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
  • Лопата совковая PALISAD LUXE, 235 ? 285 ? 1310 мм, деревянный черенок с рукояткой, 61303 - фото 1
  • Лопата совковая PALISAD LUXE, 235 ? 285 ? 1310 мм, деревянный черенок с рукояткой, 61303 - фото 2
  • Лопата совковая PALISAD LUXE, 235 ? 285 ? 1310 мм, деревянный черенок с рукояткой, 61303 - фото 3
  • Лопата совковая PALISAD LUXE, 235 ? 285 ? 1310 мм, деревянный черенок с рукояткой, 61303 - фото 4
  • Лопата совковая PALISAD LUXE, 235 ? 285 ? 1310 мм, деревянный черенок с рукояткой, 61303 - фото 5
  • Лопата совковая PALISAD LUXE, 235 ? 285 ? 1310 мм, деревянный черенок с рукояткой, 61303 - фото 6
  • Лопата совковая PALISAD LUXE, 235 ? 285 ? 1310 мм, деревянный черенок с рукояткой, 61303 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 
Начислим 13 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749171
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лопата совковая PALISAD LUXE, 235 ? 285 ? 1310 мм, деревянный черенок с рукояткой, 61303
790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
235
Общая длина, см
131
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Лопата совковая PALISAD LUXE, 235 ? 285 ? 1310 мм, деревянный черенок с рукояткой, 61303

Совковая лопата Palisad LUXE 61303 размером 235 х 285 х 1310 мм, с ребрами жесткости и деревянным черенком с рукояткой, имеет полотно с загнутыми бортами, поэтому удобна для выборки ям, перемещения сыпучих материалов (угля, щебня, песка). Используется также для замешивания строительных растворов. Инструмент будет полезен как на строительной площадке, так и на дачном участке.

Преимущества

  • Повышенная упругость, устойчивость к нагрузкам и коррозии — полотно из рессорно-пружинной стали усилено ребрами жесткости и покрыто защитным лаком.
  • Прочность и долговечность — черенок изготовлен из древесины 1 сорта и окрашен для защиты от рассыхания и воздействия влаги.
  • Эргономичность — удобная дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват и помогает равномерно распределять нагрузку во время работы.

Отзывы о товаре Лопата совковая PALISAD LUXE, 235 ? 285 ? 1310 мм, деревянный черенок с рукояткой, 61303




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
235
Общая длина, см
131
Страна производитель
Россия
Описание

Совковая лопата Palisad LUXE 61303 размером 235 х 285 х 1310 мм, с ребрами жесткости и деревянным черенком с рукояткой, имеет полотно с загнутыми бортами, поэтому удобна для выборки ям, перемещения сыпучих материалов (угля, щебня, песка). Используется также для замешивания строительных растворов. Инструмент будет полезен как на строительной площадке, так и на дачном участке.

Преимущества

  • Повышенная упругость, устойчивость к нагрузкам и коррозии — полотно из рессорно-пружинной стали усилено ребрами жесткости и покрыто защитным лаком.
  • Прочность и долговечность — черенок изготовлен из древесины 1 сорта и окрашен для защиты от рассыхания и воздействия влаги.
  • Эргономичность — удобная дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват и помогает равномерно распределять нагрузку во время работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата совковая PALISAD LUXE, 235 ? 285 ? 1310 мм, деревянный черенок с рукояткой, 61303 - этот товар вы можете купить по цене 790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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