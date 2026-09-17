Сверло по металлу MATRIX 72045, 14, 5 мм, 5 шт., полированное, HSS
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Характеристики
Описание товара Сверло по металлу MATRIX 72045, 14, 5 мм, 5 шт., полированное, HSS
Набор сверл Matrix HSS 72045 состоит из 5 спиральных сверл, рассчитанных на уверенное проделывание отверстий (глухих или сквозных) в разных металлах при выполнении ремонтных, монтажных или сборочных работ. Включенные в комплект сверла по металлу с диаметром рабочей части 14.5 мм изготавливаются из инструментальной легированной стали Р4М4Х2 и выдерживают длительную эксплуатацию, сохраняя свои рабочие свойства. Эти единицы оснастки получили цилиндрические хвостовики, необходимые для их присоединения к патрону сверлильного станка или электродрели. Сверла из комплекта Matrix HSS 72045 с длиной рабочей части 108 мм при общей длине 160 мм снабжаются наконечником с центровочным острием и винтовыми канавками для удаления отходов сверления из отверстия. Поставляемые в блистерной упаковке сверла отличаются обратной конусностью: их диаметр уменьшается по направлению от рабочей части к хвостовику.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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