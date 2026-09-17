Лопата автомобильная DENZEL 61670, 230 ? 290 ? 690 мм, сверхпрочный полиамид
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип лопаты
снеговая
Телескопическая ручка
нет
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб.
В наличии
Код товара: 749167
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Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
880 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип лопаты
снеговая
Телескопическая ручка
нет
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
230
Общая длина, см
69
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5
Описание товара Лопата автомобильная DENZEL 61670, 230 ? 290 ? 690 мм, сверхпрочный полиамид
Автомобильная лопата Denzel 61670 размером 230 х 290 х 690 мм изготовлена из сверхпрочного полиамида и применяется в экстремальных климатических условиях. Поможет освободить машину, попавшую в снежный или песчаный занос. Лопата выдерживает температуру от -50 до +50 °C и устойчива к высоким нагрузкам.
Преимущества
- Надежность — инструмент из полиамида отличается высокими показателями морозостойкости, ударопрочности и износостойкости.
- Комфорт в использовании — лопата весит 0,45 кг, Т-образная рукоятка обеспечивает надежный и удобный хват.
- Удобство транспортировки — компактный инструмент легко помещается в багажнике автомобиля.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, из нержавеющей стали, металлические
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические
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Бренд
Тип лопаты
снеговая
Телескопическая ручка
нет
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
230
Общая длина, см
69
Страна производитель
Россия
Автомобильная лопата Denzel 61670 размером 230 х 290 х 690 мм изготовлена из сверхпрочного полиамида и применяется в экстремальных климатических условиях. Поможет освободить машину, попавшую в снежный или песчаный занос. Лопата выдерживает температуру от -50 до +50 °C и устойчива к высоким нагрузкам.
Преимущества
- Надежность — инструмент из полиамида отличается высокими показателями морозостойкости, ударопрочности и износостойкости.
- Комфорт в использовании — лопата весит 0,45 кг, Т-образная рукоятка обеспечивает надежный и удобный хват.
- Удобство транспортировки — компактный инструмент легко помещается в багажнике автомобиля.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, из нержавеющей стали, металлические
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические
Лопата автомобильная DENZEL 61670, 230 ? 290 ? 690 мм, сверхпрочный полиамид - купить по цене 880 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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