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Ножовка для ламината GROSS PIRANHA, 360 мм, 15–16 TPI, трехгранная заточка, 24121 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножовка для ламината GROSS PIRANHA, 360 мм, 15–16 TPI, трехгранная заточка, 24121

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 
Начислим 16 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749164
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ножовка для ламината GROSS PIRANHA, 360 мм, 15–16 TPI, трехгранная заточка, 24121
1 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Вес, г.
5

Описание товара Ножовка для ламината GROSS PIRANHA, 360 мм, 15–16 TPI, трехгранная заточка, 24121

Ножовка для ламината GROSS PIRANHA, 360 мм, 15–16 TPI, трехгранная заточка, 24121



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Отзывы о товаре Ножовка для ламината GROSS PIRANHA, 360 мм, 15–16 TPI, трехгранная заточка, 24121




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Характеристики
Бренд
GROSS
Описание
Ножовка для ламината GROSS PIRANHA, 360 мм, 15–16 TPI, трехгранная заточка, 24121


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка для ламината GROSS PIRANHA, 360 мм, 15–16 TPI, трехгранная заточка, 24121 - по цене 1000 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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