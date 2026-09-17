Top.Mail.Ru
Штангенциркуль MATRIX 316325, диапазон измерения 0–200 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Штангенциркуль MATRIX 316325, диапазон измерения 0–200 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Штангенциркуль MATRIX 316325, диапазон измерения 0–200 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г - фото 1
Штангенциркуль MATRIX 316325, диапазон измерения 0–200 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г - фото 2
Штангенциркуль MATRIX 316325, диапазон измерения 0–200 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г - фото 3
Штангенциркуль MATRIX 316325, диапазон измерения 0–200 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г - фото 4
Штангенциркуль MATRIX 316325, диапазон измерения 0–200 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г - фото 5
Штангенциркуль MATRIX 316325, диапазон измерения 0–200 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г - фото 6
Штангенциркуль MATRIX 316325, диапазон измерения 0–200 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина, мм
200
Размер шага, мм
0.02
Комплектация
Штангенциркуль - 1 шт Пластиковый футляр - 1 шт
  • Штангенциркуль MATRIX 316325, диапазон измерения 0–200 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г - фото 1
  • Штангенциркуль MATRIX 316325, диапазон измерения 0–200 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г - фото 2
  • Штангенциркуль MATRIX 316325, диапазон измерения 0–200 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г - фото 3
  • Штангенциркуль MATRIX 316325, диапазон измерения 0–200 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г - фото 4
  • Штангенциркуль MATRIX 316325, диапазон измерения 0–200 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г - фото 5
  • Штангенциркуль MATRIX 316325, диапазон измерения 0–200 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г - фото 6
  • Штангенциркуль MATRIX 316325, диапазон измерения 0–200 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749161
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Штангенциркуль MATRIX 316325, диапазон измерения 0–200 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г
1 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Длина, мм
200
Размер шага, мм
0.02
Комплектация
Штангенциркуль - 1 шт Пластиковый футляр - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Штангенциркуль MATRIX 316325, диапазон измерения 0–200 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г

Металлический штангенциркуль с глубиномером Matrix 316325, 200 мм, со значением отсчета по нониусу 0,02 мм, используется для быстрого определения размеров внутри и снаружи деталей, а также глубин отверстий и канавок — для этого предусмотрен глубиномер. Погрешность составляет ±0,02 мм при измерении размеров до 100 мм, и ±0,03 мм — свыше 100 мм. Измерительный инструмент используется в токарном, слесарном деле, будет полезен на производственном предприятии, а также дома или в гараже.

Преимущества

  • Надежность — штангенциркуль изготовлен из углеродистой стали, устойчивой к механическим воздействиям.
  • Точное позиционирование губок — зажимной винт позволяет зафиксировать подвижную рамку, чтобы она не сместилась во время измерения.
  • Удобное хранение и транспортировка — штангенциркуль упакован в прочный пластиковый кейс.

Отзывы о товаре Штангенциркуль MATRIX 316325, диапазон измерения 0–200 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MATRIX
Длина, мм
200
Размер шага, мм
0.02
Комплектация
Штангенциркуль - 1 шт Пластиковый футляр - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Металлический штангенциркуль с глубиномером Matrix 316325, 200 мм, со значением отсчета по нониусу 0,02 мм, используется для быстрого определения размеров внутри и снаружи деталей, а также глубин отверстий и канавок — для этого предусмотрен глубиномер. Погрешность составляет ±0,02 мм при измерении размеров до 100 мм, и ±0,03 мм — свыше 100 мм. Измерительный инструмент используется в токарном, слесарном деле, будет полезен на производственном предприятии, а также дома или в гараже.

Преимущества

  • Надежность — штангенциркуль изготовлен из углеродистой стали, устойчивой к механическим воздействиям.
  • Точное позиционирование губок — зажимной винт позволяет зафиксировать подвижную рамку, чтобы она не сместилась во время измерения.
  • Удобное хранение и транспортировка — штангенциркуль упакован в прочный пластиковый кейс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штангенциркуль MATRIX 316325, диапазон измерения 0–200 мм, цена деления 0, 02 мм, металлический, с г - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1230 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...