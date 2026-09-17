Шланг спиральный армированный дренажный СИБРТЕХ, 19 мм, 30 м, 3 атм., 67303
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Характеристики
Материал
ПВХ
Длина, м
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 749160
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Характеристики
Бренд
Тип товара
шланг
Материал
ПВХ
Длина, м
30
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
19 мм
Давление, Бар
3
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5
Описание товара Шланг спиральный армированный дренажный СИБРТЕХ, 19 мм, 30 м, 3 атм., 67303
Спиральный армированный дренажный шланг Сибртех 67303 длиной 30 метров и диаметром 19 мм выдерживает давление до 3 атмосфер. Используется для транспортировки как технических, так и пищевых жидкостей, в том числе питьевой воды. Также пригодится для отвода конденсата в системах кондиционирования и вентиляции.
Преимущества
- Надежность и долговечность — изделие выполнено из высококачественного и маслобензостойкого ПВХ.
- Экологичность — ПВХ, из которого изготовлен шланг, не содержит вредных веществ.
- Широкие возможности использования — шланг выдерживает эксплуатацию при температуре от -5 до +40 °C.
- Возможность интенсивного использования — гофрированный шланг обладает высокой жесткостью и выдерживает значительные нагрузки.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, тележки
Теги товара: шланги 3/4"
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Бренд
Тип товара
шланг
Материал
ПВХ
Длина, м
30
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
19 мм
Давление, Бар
3
Страна производитель
Россия
Спиральный армированный дренажный шланг Сибртех 67303 длиной 30 метров и диаметром 19 мм выдерживает давление до 3 атмосфер. Используется для транспортировки как технических, так и пищевых жидкостей, в том числе питьевой воды. Также пригодится для отвода конденсата в системах кондиционирования и вентиляции.
Преимущества
- Надежность и долговечность — изделие выполнено из высококачественного и маслобензостойкого ПВХ.
- Экологичность — ПВХ, из которого изготовлен шланг, не содержит вредных веществ.
- Широкие возможности использования — шланг выдерживает эксплуатацию при температуре от -5 до +40 °C.
- Возможность интенсивного использования — гофрированный шланг обладает высокой жесткостью и выдерживает значительные нагрузки.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, тележки
Теги товара: шланги 3/4"
Шланг спиральный армированный дренажный СИБРТЕХ, 19 мм, 30 м, 3 атм., 67303 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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