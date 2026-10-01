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Колесо пневматическое DENZEL 15/6.00-6, диаметр 370 мм, внутренний диаметр подшипника 16 мм, длина о купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колесо пневматическое DENZEL 15/6.00-6, диаметр 370 мм, внутренний диаметр подшипника 16 мм, длина о

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Колесо пневматическое DENZEL 15/6.00-6, диаметр 370 мм, внутренний диаметр подшипника 16 мм, длина о - фото 1
Колесо пневматическое DENZEL 15/6.00-6, диаметр 370 мм, внутренний диаметр подшипника 16 мм, длина о - фото 2
Колесо пневматическое DENZEL 15/6.00-6, диаметр 370 мм, внутренний диаметр подшипника 16 мм, длина о - фото 3
Колесо пневматическое DENZEL 15/6.00-6, диаметр 370 мм, внутренний диаметр подшипника 16 мм, длина о - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
резина
Грузоподъемность, кг
230
Диаметр колеса, мм
370
  • Колесо пневматическое DENZEL 15/6.00-6, диаметр 370 мм, внутренний диаметр подшипника 16 мм, длина о - фото 1
  • Колесо пневматическое DENZEL 15/6.00-6, диаметр 370 мм, внутренний диаметр подшипника 16 мм, длина о - фото 2
  • Колесо пневматическое DENZEL 15/6.00-6, диаметр 370 мм, внутренний диаметр подшипника 16 мм, длина о - фото 3
  • Колесо пневматическое DENZEL 15/6.00-6, диаметр 370 мм, внутренний диаметр подшипника 16 мм, длина о - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749159
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал
резина
Грузоподъемность, кг
230
Диаметр колеса, мм
370
Диаметр оси колеса, мм
16
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Колесо пневматическое DENZEL 15/6.00-6, диаметр 370 мм, внутренний диаметр подшипника 16 мм, длина о

Колесо пневматическое DENZEL 15/6.00-6, диаметр 370 мм, внутренний диаметр подшипника 16 мм, длина о

Отзывы о товаре Колесо пневматическое DENZEL 15/6.00-6, диаметр 370 мм, внутренний диаметр подшипника 16 мм, длина о




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
резина
Грузоподъемность, кг
230
Диаметр колеса, мм
370
Диаметр оси колеса, мм
16
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Колесо пневматическое DENZEL 15/6.00-6, диаметр 370 мм, внутренний диаметр подшипника 16 мм, длина о
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колесо пневматическое DENZEL 15/6.00-6, диаметр 370 мм, внутренний диаметр подшипника 16 мм, длина о - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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