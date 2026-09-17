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Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72073, 16 мм, коническая закругленная, тип-L купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72073, 16 мм, коническая закругленная, тип-L

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Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72073, 16 мм, коническая закругленная, тип-L - фото 1
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72073, 16 мм, коническая закругленная, тип-L - фото 2
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72073, 16 мм, коническая закругленная, тип-L - фото 3
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72073, 16 мм, коническая закругленная, тип-L - фото 4
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72073, 16 мм, коническая закругленная, тип-L - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей, для шлифмашин
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
16
Посадочный диаметр, мм
6
Комплектация
Борфреза - 1 шт
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72073, 16 мм, коническая закругленная, тип-L - фото 1
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72073, 16 мм, коническая закругленная, тип-L - фото 2
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72073, 16 мм, коническая закругленная, тип-L - фото 3
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72073, 16 мм, коническая закругленная, тип-L - фото 4
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72073, 16 мм, коническая закругленная, тип-L - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749158
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72073, 16 мм, коническая закругленная, тип-L
1 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей, для шлифмашин
Материал
ВК8
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
16
Посадочный диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Борфреза - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72073, 16 мм, коническая закругленная, тип-L

Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72073, 16 мм, коническая закругленная, тип-L



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Отзывы о товаре Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72073, 16 мм, коническая закругленная, тип-L




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей, для шлифмашин
Материал
ВК8
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
16
Посадочный диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Борфреза - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72073, 16 мм, коническая закругленная, тип-L


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72073, 16 мм, коническая закругленная, тип-L - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1730 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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