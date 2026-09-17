Набор торцевых головок GROSS 14143, 41 предмет, трещотка 120 зубьев, 1/2", 1/4", CrV
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Набор торцевых головок GROSS 14143, 41 предмет, трещотка 120 зубьев, 1/2", 1/4", CrV
Набор Gross 14143 включает в себя 41 предмет: ключ трещоточный 1/2?, переходник 1/2-1/4?, адаптер, 16 бит и 22 торцевые головки. Применяется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений при проведении технического обслуживания авто или для бытовых ремонтных работ. Набор подходит не только для самостоятельного использования в гараже и дома, но и для профессиональной эксплуатации на станциях техобслуживания.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — инструменты выполнены из качественной стали хромованадиевой группы, биты изготовлены из японской легированной стали S2.
- Удобная работа в труднодоступных местах — цельнокованая трещотка со 120 зубьями позволяет вращать крепеж максимально плавно и мягко.
- Функция быстрого сброса — снять оснастку с трещотки можно одним движением.
- Наличие реверса — можно быстро менять направление вращения трещотки для легкого перехода от монтажа к демонтажу крепежей.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в прочном пластиковом боксе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитНабор ключей комбинированных, 5,5 - 32 мм, 27 шт., CrV, фосфатир...
-
В наличииЦена 3 820 руб.955 руб. в СплитНабор инструмента для дома STAYER Master-67 67 предметов, универ...
-
В наличииЦена 3 920 руб.980 руб. в СплитНабор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive, 57 предметов (...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитНабор инструментов, 1/2", 1/4", пластиковый кейс 76 предметов Си...
-
В наличииЦена 4 180 руб. 5 684 руб.1045 руб. в СплитНабор инструментов Kraftool Industrie 27970-H38
-
В наличииЦена 4 240 руб.1060 руб. в СплитНабор инструментов, 1/4", CrV, 120 зубьев, 42 предмета Gross (14...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитНабор ключей комбинированных трещоточных, СRV, 7 шт., 8- 19мм Gr...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитНабор ручного инструмента Bort BTK-47
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитНабор инструментов MTX 13588, 76 предметов, кейс, 1/2", 1/4", пл...
-
В наличииЦена 4 570 руб.1143 руб. в СплитНабор ключей комбинированных 6-32 мм, 26 шт., CrV, матовый хром ...
-
В наличииЦена 4 570 руб.1143 руб. в СплитНабор инструментов, 1/2", 1/4", пластиковый кейс 89 предметов Си...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитНабор инструментов для ремонтных работ ЗУБР Умелец-78 78 предмет...
Набор Gross 14143 включает в себя 41 предмет: ключ трещоточный 1/2?, переходник 1/2-1/4?, адаптер, 16 бит и 22 торцевые головки. Применяется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений при проведении технического обслуживания авто или для бытовых ремонтных работ. Набор подходит не только для самостоятельного использования в гараже и дома, но и для профессиональной эксплуатации на станциях техобслуживания.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — инструменты выполнены из качественной стали хромованадиевой группы, биты изготовлены из японской легированной стали S2.
- Удобная работа в труднодоступных местах — цельнокованая трещотка со 120 зубьями позволяет вращать крепеж максимально плавно и мягко.
- Функция быстрого сброса — снять оснастку с трещотки можно одним движением.
- Наличие реверса — можно быстро менять направление вращения трещотки для легкого перехода от монтажа к демонтажу крепежей.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в прочном пластиковом боксе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Отзывы о товаре Набор торцевых головок GROSS 14143, 41 предмет, трещотка 120 зубьев, 1/2", 1/4", CrV