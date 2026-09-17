Набор инструментов MTX 13588, 76 предметов, кейс, 1/2", 1/4", пластиковый
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов MTX 13588, 76 предметов, кейс, 1/2", 1/4", пластиковый
Набор инструментов MTX 13588 упакован в пластиковый кейс и состоит из 76 предметов с присоединительным размером 1/2" и 1/4", предназначенных для монтажа и демонтажа резьбового крепежа с разными типами шлицев, а также для ударных и других слесарно-монтажных работ. В комплект поставки входят карданы, удлинители и переходники, облегчающие работу в труднодоступных местах. Набор используется для ремонта автомобилей, а также полезен в быту.
Преимущества
- Износостойкость — элементы набора изготовлены из высокопрочной стали.
- Надежная защита от коррозии — на инструменты нанесено матовое хромовое покрытие.
- Комфортная и эффективная работа — ключи-трещотки с 45 зубьями оснащены механизмом быстрого сброса, переключателем реверса с металлическим флажком и двухкомпонентной рукояткой.
- Прочная фиксация — шариковый замок на трещотках, воротке, шарнирах и удлинителях надежно удерживает головки.
- Удобное хранение и транспортировка — инструменты и насадки упакованы в ударопрочный пластиковый кейс с металлическими замками.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: автомобильные
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Набор инструментов MTX 13588 упакован в пластиковый кейс и состоит из 76 предметов с присоединительным размером 1/2" и 1/4", предназначенных для монтажа и демонтажа резьбового крепежа с разными типами шлицев, а также для ударных и других слесарно-монтажных работ. В комплект поставки входят карданы, удлинители и переходники, облегчающие работу в труднодоступных местах. Набор используется для ремонта автомобилей, а также полезен в быту.
Преимущества
- Износостойкость — элементы набора изготовлены из высокопрочной стали.
- Надежная защита от коррозии — на инструменты нанесено матовое хромовое покрытие.
- Комфортная и эффективная работа — ключи-трещотки с 45 зубьями оснащены механизмом быстрого сброса, переключателем реверса с металлическим флажком и двухкомпонентной рукояткой.
- Прочная фиксация — шариковый замок на трещотках, воротке, шарнирах и удлинителях надежно удерживает головки.
- Удобное хранение и транспортировка — инструменты и насадки упакованы в ударопрочный пластиковый кейс с металлическими замками.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: автомобильные
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