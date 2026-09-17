Аппарат инвертор дуговой сварки DENZEL ММА-160ID 94345, диаметр электрода 1, 6-3, 2 мм, 160 А, ПВР 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
5600
Степень защиты
IP21
Мах. диаметр электрода
3.2
Наличие сетевой вилки
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 749142
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Характеристики
Бренд
Мощность
5600
Степень защиты
IP21
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штСварочный кабель с зажимом "земля" - 1 штСварочный кабель с держаком электродов - 1 штРемень для переноски - 1 штСварочный щиток - 1 штЩетка молоток - 1 штИнструкция - 1 штРемень для переноски - 1 шт
Мах. диаметр электрода
3.2
Форсаж дуги
нет
Наличие сетевой вилки
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Аппарат инвертор дуговой сварки DENZEL ММА-160ID 94345, диаметр электрода 1, 6-3, 2 мм, 160 А, ПВР 6
Аппарат инвертор дуговой сварки DENZEL ММА-160ID 94345, диаметр электрода 1, 6-3, 2 мм, 160 А, ПВР 6
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Мощность
5600
Степень защиты
IP21
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штСварочный кабель с зажимом "земля" - 1 штСварочный кабель с держаком электродов - 1 штРемень для переноски - 1 штСварочный щиток - 1 штЩетка молоток - 1 штИнструкция - 1 штРемень для переноски - 1 шт
Мах. диаметр электрода
3.2
Форсаж дуги
нет
Наличие сетевой вилки
Да
Страна производитель
Китай
Аппарат инвертор дуговой сварки DENZEL ММА-160ID 94345, диаметр электрода 1, 6-3, 2 мм, 160 А, ПВР 6
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Аппарат инвертор дуговой сварки DENZEL ММА-160ID 94345, диаметр электрода 1, 6-3, 2 мм, 160 А, ПВР 6 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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