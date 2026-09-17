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Аппарат инвертор дуговой сварки DENZEL ММА-160ID 94345, диаметр электрода 1, 6-3, 2 мм, 160 А, ПВР 6 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аппарат инвертор дуговой сварки DENZEL ММА-160ID 94345, диаметр электрода 1, 6-3, 2 мм, 160 А, ПВР 6

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Аппарат инвертор дуговой сварки DENZEL ММА-160ID 94345, диаметр электрода 1, 6-3, 2 мм, 160 А, ПВР 6 - фото 1
Аппарат инвертор дуговой сварки DENZEL ММА-160ID 94345, диаметр электрода 1, 6-3, 2 мм, 160 А, ПВР 6 - фото 2
Аппарат инвертор дуговой сварки DENZEL ММА-160ID 94345, диаметр электрода 1, 6-3, 2 мм, 160 А, ПВР 6 - фото 3
Аппарат инвертор дуговой сварки DENZEL ММА-160ID 94345, диаметр электрода 1, 6-3, 2 мм, 160 А, ПВР 6 - фото 4
Аппарат инвертор дуговой сварки DENZEL ММА-160ID 94345, диаметр электрода 1, 6-3, 2 мм, 160 А, ПВР 6 - фото 5
Аппарат инвертор дуговой сварки DENZEL ММА-160ID 94345, диаметр электрода 1, 6-3, 2 мм, 160 А, ПВР 6 - фото 6
Аппарат инвертор дуговой сварки DENZEL ММА-160ID 94345, диаметр электрода 1, 6-3, 2 мм, 160 А, ПВР 6 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
5600
Степень защиты
IP21
Мах. диаметр электрода
3.2
Наличие сетевой вилки
Да
  • Аппарат инвертор дуговой сварки DENZEL ММА-160ID 94345, диаметр электрода 1, 6-3, 2 мм, 160 А, ПВР 6 - фото 1
  • Аппарат инвертор дуговой сварки DENZEL ММА-160ID 94345, диаметр электрода 1, 6-3, 2 мм, 160 А, ПВР 6 - фото 2
  • Аппарат инвертор дуговой сварки DENZEL ММА-160ID 94345, диаметр электрода 1, 6-3, 2 мм, 160 А, ПВР 6 - фото 3
  • Аппарат инвертор дуговой сварки DENZEL ММА-160ID 94345, диаметр электрода 1, 6-3, 2 мм, 160 А, ПВР 6 - фото 4
  • Аппарат инвертор дуговой сварки DENZEL ММА-160ID 94345, диаметр электрода 1, 6-3, 2 мм, 160 А, ПВР 6 - фото 5
  • Аппарат инвертор дуговой сварки DENZEL ММА-160ID 94345, диаметр электрода 1, 6-3, 2 мм, 160 А, ПВР 6 - фото 6
  • Аппарат инвертор дуговой сварки DENZEL ММА-160ID 94345, диаметр электрода 1, 6-3, 2 мм, 160 А, ПВР 6 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749142
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Мощность
5600
Степень защиты
IP21
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штСварочный кабель с зажимом "земля" - 1 штСварочный кабель с держаком электродов - 1 штРемень для переноски - 1 штСварочный щиток - 1 штЩетка молоток - 1 штИнструкция - 1 штРемень для переноски - 1 шт
Мах. диаметр электрода
3.2
Форсаж дуги
нет
Наличие сетевой вилки
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Аппарат инвертор дуговой сварки DENZEL ММА-160ID 94345, диаметр электрода 1, 6-3, 2 мм, 160 А, ПВР 6

Аппарат инвертор дуговой сварки DENZEL ММА-160ID 94345, диаметр электрода 1, 6-3, 2 мм, 160 А, ПВР 6



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Отзывы о товаре Аппарат инвертор дуговой сварки DENZEL ММА-160ID 94345, диаметр электрода 1, 6-3, 2 мм, 160 А, ПВР 6




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Мощность
5600
Степень защиты
IP21
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штСварочный кабель с зажимом "земля" - 1 штСварочный кабель с держаком электродов - 1 штРемень для переноски - 1 штСварочный щиток - 1 штЩетка молоток - 1 штИнструкция - 1 штРемень для переноски - 1 шт
Мах. диаметр электрода
3.2
Форсаж дуги
нет
Наличие сетевой вилки
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Аппарат инвертор дуговой сварки DENZEL ММА-160ID 94345, диаметр электрода 1, 6-3, 2 мм, 160 А, ПВР 6


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Аппарат инвертор дуговой сварки DENZEL ММА-160ID 94345, диаметр электрода 1, 6-3, 2 мм, 160 А, ПВР 6 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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