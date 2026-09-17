Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан
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Характеристики
Описание товара Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан
Газовая тепловая пушка Denzel GHG-15i 96478 мощностью 15 кВт, с цифровым термостатом и двойным электромагнитным клапаном, работает на сжиженном газе пропан-бутан и предназначена для обогрева хорошо вентилируемых нежилых помещений площадью до 150 м?: складов, цехов, гаражей, мастерских, теплиц. Генерирует воздушный поток 320 м?/ч, поэтому эффективно справляется с поставленными задачами. Используется на строительных и производственных объектах, для монтажа натяжных потолков.
Преимущества
- Цифровой термостат — если температура в помещении становится ниже заданной, пушка включается автоматически для точного поддержания выставленных значений.
- Электронный поджиг — при выставлении температуры выше комнатного значения поджиг происходит автоматически.
- 2 режима работы — пушка может функционировать как вентилятор или обогреватель.
- Термозащита — пушка отключается при перегреве, что предотвращает ее поломку.
- Встроенная система безопасности — специальный датчик отключает подачу газа в случае затухания пламени.
- Удобный контроль рабочих параметров — на LED-дисплее отображается установленная температура и температура в помещении.
- Экономичность — расход газа составляет 0,93 кг/ч, поэтому часто менять баллон не требуется.
- Удобное перемещение — пушка весит 4,1 кг, в верхней части корпуса предусмотрена специальная ручка.
- Подтвержденное качество — на устройство действует гарантия 3 года.
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Газовая тепловая пушка Denzel GHG-15i 96478 мощностью 15 кВт, с цифровым термостатом и двойным электромагнитным клапаном, работает на сжиженном газе пропан-бутан и предназначена для обогрева хорошо вентилируемых нежилых помещений площадью до 150 м?: складов, цехов, гаражей, мастерских, теплиц. Генерирует воздушный поток 320 м?/ч, поэтому эффективно справляется с поставленными задачами. Используется на строительных и производственных объектах, для монтажа натяжных потолков.
Преимущества
- Цифровой термостат — если температура в помещении становится ниже заданной, пушка включается автоматически для точного поддержания выставленных значений.
- Электронный поджиг — при выставлении температуры выше комнатного значения поджиг происходит автоматически.
- 2 режима работы — пушка может функционировать как вентилятор или обогреватель.
- Термозащита — пушка отключается при перегреве, что предотвращает ее поломку.
- Встроенная система безопасности — специальный датчик отключает подачу газа в случае затухания пламени.
- Удобный контроль рабочих параметров — на LED-дисплее отображается установленная температура и температура в помещении.
- Экономичность — расход газа составляет 0,93 кг/ч, поэтому часто менять баллон не требуется.
- Удобное перемещение — пушка весит 4,1 кг, в верхней части корпуса предусмотрена специальная ручка.
- Подтвержденное качество — на устройство действует гарантия 3 года.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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