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Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан

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Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан - фото 1
Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан - фото 2
Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан - фото 3
Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан - фото 4
Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан - фото 5
Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан - фото 6
Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан - фото 7
Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан - фото 8
Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан - фото 9
Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан - фото 10
Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан - фото 11
Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан - фото 12
Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан - фото 13
Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан - фото 14
Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан - фото 15
Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан - фото 16
Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан - фото 17
Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан - фото 18
Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип установки
напольный
Тип нагрева
газовый
Мощность, кВт
15
  • Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан - фото 1
  • Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан - фото 2
  • Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан - фото 3
  • Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан - фото 4
  • Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан - фото 5
  • Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан - фото 6
  • Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан - фото 7
  • Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан - фото 8
  • Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан - фото 9
  • Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан - фото 10
  • Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан - фото 11
  • Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан - фото 12
  • Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан - фото 13
  • Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан - фото 14
  • Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан - фото 15
  • Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан - фото 16
  • Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан - фото 17
  • Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан - фото 18
  • Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 200 руб. 
В наличии
Код товара: 749141
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан
5 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Комплектация
Газовая тепловая пушка - 1 штРучка - 1 штШланг газовый - 1 штРедуктор - 1 штХомут - 2 штКомплект крепежа - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Тип установки
напольный
Тип нагрева
газовый
Мощность, кВт
15
Термостат
да
Тип топлива
газ
Напряжение сети
230 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
50
Ширина, см
49
Высота, см
25
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан

Газовая тепловая пушка Denzel GHG-15i 96478 мощностью 15 кВт, с цифровым термостатом и двойным электромагнитным клапаном, работает на сжиженном газе пропан-бутан и предназначена для обогрева хорошо вентилируемых нежилых помещений площадью до 150 м?: складов, цехов, гаражей, мастерских, теплиц. Генерирует воздушный поток 320 м?/ч, поэтому эффективно справляется с поставленными задачами. Используется на строительных и производственных объектах, для монтажа натяжных потолков.

Преимущества

  • Цифровой термостат — если температура в помещении становится ниже заданной, пушка включается автоматически для точного поддержания выставленных значений.
  • Электронный поджиг — при выставлении температуры выше комнатного значения поджиг происходит автоматически.
  • 2 режима работы — пушка может функционировать как вентилятор или обогреватель.
  • Термозащита — пушка отключается при перегреве, что предотвращает ее поломку.
  • Встроенная система безопасности — специальный датчик отключает подачу газа в случае затухания пламени.
  • Удобный контроль рабочих параметров — на LED-дисплее отображается установленная температура и температура в помещении.
  • Экономичность — расход газа составляет 0,93 кг/ч, поэтому часто менять баллон не требуется.
  • Удобное перемещение — пушка весит 4,1 кг, в верхней части корпуса предусмотрена специальная ручка.
  • Подтвержденное качество — на устройство действует гарантия 3 года.



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Отзывы о товаре Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Газовая тепловая пушка - 1 штРучка - 1 штШланг газовый - 1 штРедуктор - 1 штХомут - 2 штКомплект крепежа - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Тип установки
напольный
Тип нагрева
газовый
Мощность, кВт
15
Термостат
да
Тип топлива
газ
Напряжение сети
230 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
50
Ширина, см
49
Высота, см
25
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Газовая тепловая пушка Denzel GHG-15i 96478 мощностью 15 кВт, с цифровым термостатом и двойным электромагнитным клапаном, работает на сжиженном газе пропан-бутан и предназначена для обогрева хорошо вентилируемых нежилых помещений площадью до 150 м?: складов, цехов, гаражей, мастерских, теплиц. Генерирует воздушный поток 320 м?/ч, поэтому эффективно справляется с поставленными задачами. Используется на строительных и производственных объектах, для монтажа натяжных потолков.

Преимущества

  • Цифровой термостат — если температура в помещении становится ниже заданной, пушка включается автоматически для точного поддержания выставленных значений.
  • Электронный поджиг — при выставлении температуры выше комнатного значения поджиг происходит автоматически.
  • 2 режима работы — пушка может функционировать как вентилятор или обогреватель.
  • Термозащита — пушка отключается при перегреве, что предотвращает ее поломку.
  • Встроенная система безопасности — специальный датчик отключает подачу газа в случае затухания пламени.
  • Удобный контроль рабочих параметров — на LED-дисплее отображается установленная температура и температура в помещении.
  • Экономичность — расход газа составляет 0,93 кг/ч, поэтому часто менять баллон не требуется.
  • Удобное перемещение — пушка весит 4,1 кг, в верхней части корпуса предусмотрена специальная ручка.
  • Подтвержденное качество — на устройство действует гарантия 3 года.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой термостат, пропан-бутан - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5200 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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