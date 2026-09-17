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Набор торцевых головок с трещоткой STELS 13576, 68 предметов, 1/2" и 1/4" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор торцевых головок с трещоткой STELS 13576, 68 предметов, 1/2" и 1/4"

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Набор торцевых головок с трещоткой STELS 13576, 68 предметов, 1/2&quot; и 1/4&quot; - фото 15
Набор торцевых головок с трещоткой STELS 13576, 68 предметов, 1/2&quot; и 1/4&quot; - фото 16
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Набор торцевых головок с трещоткой STELS 13576, 68 предметов, 1/2&quot; и 1/4&quot; - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
69
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, отвертка-битодержатель, трещеточный ключ
Комплектация
Ключ трещoточный - 1 штУдлинитель - 2 штГоловки - 24 штГоловки удлиненные - 3 штПереходник - 2 штГоловки свечные - 2 штКардан - 2 штВороток Т-образный - 1 штОтвертка-держатель - 1 штБиты-вставки - 30 штКейс - 1 шт
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  • Набор торцевых головок с трещоткой STELS 13576, 68 предметов, 1/2&quot; и 1/4&quot; - фото 3
  • Набор торцевых головок с трещоткой STELS 13576, 68 предметов, 1/2&quot; и 1/4&quot; - фото 4
  • Набор торцевых головок с трещоткой STELS 13576, 68 предметов, 1/2&quot; и 1/4&quot; - фото 5
  • Набор торцевых головок с трещоткой STELS 13576, 68 предметов, 1/2&quot; и 1/4&quot; - фото 6
  • Набор торцевых головок с трещоткой STELS 13576, 68 предметов, 1/2&quot; и 1/4&quot; - фото 7
  • Набор торцевых головок с трещоткой STELS 13576, 68 предметов, 1/2&quot; и 1/4&quot; - фото 8
  • Набор торцевых головок с трещоткой STELS 13576, 68 предметов, 1/2&quot; и 1/4&quot; - фото 9
  • Набор торцевых головок с трещоткой STELS 13576, 68 предметов, 1/2&quot; и 1/4&quot; - фото 10
  • Набор торцевых головок с трещоткой STELS 13576, 68 предметов, 1/2&quot; и 1/4&quot; - фото 11
  • Набор торцевых головок с трещоткой STELS 13576, 68 предметов, 1/2&quot; и 1/4&quot; - фото 12
  • Набор торцевых головок с трещоткой STELS 13576, 68 предметов, 1/2&quot; и 1/4&quot; - фото 13
  • Набор торцевых головок с трещоткой STELS 13576, 68 предметов, 1/2&quot; и 1/4&quot; - фото 14
  • Набор торцевых головок с трещоткой STELS 13576, 68 предметов, 1/2&quot; и 1/4&quot; - фото 15
  • Набор торцевых головок с трещоткой STELS 13576, 68 предметов, 1/2&quot; и 1/4&quot; - фото 16
  • Набор торцевых головок с трещоткой STELS 13576, 68 предметов, 1/2&quot; и 1/4&quot; - фото 17
  • Набор торцевых головок с трещоткой STELS 13576, 68 предметов, 1/2&quot; и 1/4&quot; - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 860 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749138
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор торцевых головок с трещоткой STELS 13576, 68 предметов, 1/2" и 1/4"
5 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
69
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, отвертка-битодержатель, трещеточный ключ
Комплектация
Ключ трещoточный - 1 штУдлинитель - 2 штГоловки - 24 штГоловки удлиненные - 3 штПереходник - 2 штГоловки свечные - 2 штКардан - 2 штВороток Т-образный - 1 штОтвертка-держатель - 1 штБиты-вставки - 30 штКейс - 1 шт
Упаковка
кейс
Мин. размер ключей, мм
10
Макс. размер ключей, мм
32
Количество отверток, шт
1
Количество бит, шт
30
Количество торцевых головок, шт
29
Держатель бит
Да
Посадка головок
1/2 дюйма, 1/4 дюйма
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Тайвань
Вес, г.
5

Описание товара Набор торцевых головок с трещоткой STELS 13576, 68 предметов, 1/2" и 1/4"

Набор торцевых головок с трещоткой Stels 13576, с присоединительным размером 1/2 и 1/4 дюйма, включает в себя 68 предметов. Он станет незаменимым помощником для специалистов СТО и автолюбителей, пригодится в гараже, поездке, а также дома и на даче.

Преимущества

  • Удобная работа в труднодоступных местах — трещотка с 72 зубьями позволяет вращать крепеж плавно и мягко.
  • Прочность — инструменты выполнены из термически обработанной инструментальной стали.
  • Встроенный механизм сброса — снятие и установка насадки занимает несколько секунд.
  • Металлические фиксаторы — насадки крепко держатся и не слетают во время работы.
  • Комфортная работа — эргономичная двухкомпонентная рукоятка не выскальзывает из ладони.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в надежном металлическом кейсе с ложементом.
  • Высокое качество — инструменты изготовлены под строгим технологическим контролем, на торцевые головки с квадратом 1/2 дюйма размером от 8 мм распространяется пожизненная гарантия производителя.



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Отзывы о товаре Набор торцевых головок с трещоткой STELS 13576, 68 предметов, 1/2" и 1/4"




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
STELS
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
69
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, отвертка-битодержатель, трещеточный ключ
Комплектация
Ключ трещoточный - 1 штУдлинитель - 2 штГоловки - 24 штГоловки удлиненные - 3 штПереходник - 2 штГоловки свечные - 2 штКардан - 2 штВороток Т-образный - 1 штОтвертка-держатель - 1 штБиты-вставки - 30 штКейс - 1 шт
Упаковка
кейс
Мин. размер ключей, мм
10
Макс. размер ключей, мм
32
Количество отверток, шт
1
Количество бит, шт
30
Количество торцевых головок, шт
29
Развернуть
Держатель бит
Да
Посадка головок
1/2 дюйма, 1/4 дюйма
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Тайвань
Описание

Набор торцевых головок с трещоткой Stels 13576, с присоединительным размером 1/2 и 1/4 дюйма, включает в себя 68 предметов. Он станет незаменимым помощником для специалистов СТО и автолюбителей, пригодится в гараже, поездке, а также дома и на даче.

Преимущества

  • Удобная работа в труднодоступных местах — трещотка с 72 зубьями позволяет вращать крепеж плавно и мягко.
  • Прочность — инструменты выполнены из термически обработанной инструментальной стали.
  • Встроенный механизм сброса — снятие и установка насадки занимает несколько секунд.
  • Металлические фиксаторы — насадки крепко держатся и не слетают во время работы.
  • Комфортная работа — эргономичная двухкомпонентная рукоятка не выскальзывает из ладони.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в надежном металлическом кейсе с ложементом.
  • Высокое качество — инструменты изготовлены под строгим технологическим контролем, на торцевые головки с квадратом 1/2 дюйма размером от 8 мм распространяется пожизненная гарантия производителя.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор торцевых головок с трещоткой STELS 13576, 68 предметов, 1/2" и 1/4" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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