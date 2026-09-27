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Аккумуляторный лобзик DENZEL CJ-80 27201, 18 В Li-Ion купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумуляторный лобзик DENZEL CJ-80 27201, 18 В Li-Ion

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 600 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749134
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Аккумуляторный лобзик DENZEL CJ-80 27201, 18 В Li-Ion
6 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Вес, г.
5

Описание товара Аккумуляторный лобзик DENZEL CJ-80 27201, 18 В Li-Ion

Аккумуляторный лобзик DENZEL CJ-80 27201, 18 В Li-Ion



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Отзывы о товаре Аккумуляторный лобзик DENZEL CJ-80 27201, 18 В Li-Ion




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Описание
Аккумуляторный лобзик DENZEL CJ-80 27201, 18 В Li-Ion


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторный лобзик DENZEL CJ-80 27201, 18 В Li-Ion - купить по цене 6600 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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