Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524
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Характеристики
Описание товара Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-500, Li-Ion, 20 В, 26524
Аккумуляторный ударный гайковерт Denzel CIWH-BL-20-500 26524 с бесщеточным двигателем работает от аккумулятора Li-Ion 20 В и используется для закручивания и откручивания гаек, болтов и другого резьбового крепежа. Доступно 3 режима работы, при которых частота вращения шпинделя составляет 0-1500, 0-2100 и 0-2600 об/мин, а частота ударов — 0-2100, 0-2900 и 0-3600 уд/мин. Реализована функция электронной регулировки частоты вращения в зависимости от степени нажатия на клавишу пуска, что позволяет установить оптимальную скорость и усилие затяжки. Максимальный крутящий момент составляет 500 Н·м — этого достаточно для эффективного решения поставленных задач. Ударный механизм упрощает работу с туго затянутым и заржавевшим крепежом.
Преимущества
- Стабильная работа — надежный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность в течение длительного времени.
- Тормоз выбега шпинделя — вращение останавливается сразу после выключения, что облегчает работу и повышает ее эффективность.
- Простое управление — выбор режима производится путем нажатия на специальную кнопку, индикатор показывает, какой режим включен в данный момент.
- Реверс — возможность быстрого переключения между задачами упрощает работу.
- Удобная работа при слабом освещении — подсветка рабочей зоны включается одновременно с запуском двигателя.
- Универсальность — аккумулятор Li-Ion емкостью 4 А·ч совместим со всеми инструментами единой платформы Denzel Power System 20V.
- Своевременная подзарядка — уровень заряда аккумулятора можно оценить при помощи индикатора.
- Готовность к работе — аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки.
- Степень защиты II — риск поражения электрическим током сведен к минимуму.
- Защита от случайного включения — установка переключателя реверса в среднее положение блокирует непредвиденный запуск двигателя.
- Дополнительные возможности — гайковерт можно закрепить на поясе, чтобы освоб
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
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Аккумуляторный ударный гайковерт Denzel CIWH-BL-20-500 26524 с бесщеточным двигателем работает от аккумулятора Li-Ion 20 В и используется для закручивания и откручивания гаек, болтов и другого резьбового крепежа. Доступно 3 режима работы, при которых частота вращения шпинделя составляет 0-1500, 0-2100 и 0-2600 об/мин, а частота ударов — 0-2100, 0-2900 и 0-3600 уд/мин. Реализована функция электронной регулировки частоты вращения в зависимости от степени нажатия на клавишу пуска, что позволяет установить оптимальную скорость и усилие затяжки. Максимальный крутящий момент составляет 500 Н·м — этого достаточно для эффективного решения поставленных задач. Ударный механизм упрощает работу с туго затянутым и заржавевшим крепежом.
Преимущества
- Стабильная работа — надежный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность в течение длительного времени.
- Тормоз выбега шпинделя — вращение останавливается сразу после выключения, что облегчает работу и повышает ее эффективность.
- Простое управление — выбор режима производится путем нажатия на специальную кнопку, индикатор показывает, какой режим включен в данный момент.
- Реверс — возможность быстрого переключения между задачами упрощает работу.
- Удобная работа при слабом освещении — подсветка рабочей зоны включается одновременно с запуском двигателя.
- Универсальность — аккумулятор Li-Ion емкостью 4 А·ч совместим со всеми инструментами единой платформы Denzel Power System 20V.
- Своевременная подзарядка — уровень заряда аккумулятора можно оценить при помощи индикатора.
- Готовность к работе — аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки.
- Степень защиты II — риск поражения электрическим током сведен к минимуму.
- Защита от случайного включения — установка переключателя реверса в среднее положение блокирует непредвиденный запуск двигателя.
- Дополнительные возможности — гайковерт можно закрепить на поясе, чтобы освоб
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
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