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Шкурка на тканевой основе MATRIX 75288, 1000 мм х 20 м, P80, водостойкая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкурка на тканевой основе MATRIX 75288, 1000 мм х 20 м, P80, водостойкая

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Шкурка на тканевой основе MATRIX 75288, 1000 мм х 20 м, P80, водостойкая - фото 1
Шкурка на тканевой основе MATRIX 75288, 1000 мм х 20 м, P80, водостойкая - фото 2
Шкурка на тканевой основе MATRIX 75288, 1000 мм х 20 м, P80, водостойкая - фото 3
Шкурка на тканевой основе MATRIX 75288, 1000 мм х 20 м, P80, водостойкая - фото 4
Шкурка на тканевой основе MATRIX 75288, 1000 мм х 20 м, P80, водостойкая - фото 5
Шкурка на тканевой основе MATRIX 75288, 1000 мм х 20 м, P80, водостойкая - фото 6
Шкурка на тканевой основе MATRIX 75288, 1000 мм х 20 м, P80, водостойкая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Крепление
зажим
Крепление оснастки
зажим
Зернистость (P; F)
80
Длина, мм
20000
Ширина, мм
1000
Комплектация
Шкурка - 1 шт
  • Шкурка на тканевой основе MATRIX 75288, 1000 мм х 20 м, P80, водостойкая - фото 1
  • Шкурка на тканевой основе MATRIX 75288, 1000 мм х 20 м, P80, водостойкая - фото 2
  • Шкурка на тканевой основе MATRIX 75288, 1000 мм х 20 м, P80, водостойкая - фото 3
  • Шкурка на тканевой основе MATRIX 75288, 1000 мм х 20 м, P80, водостойкая - фото 4
  • Шкурка на тканевой основе MATRIX 75288, 1000 мм х 20 м, P80, водостойкая - фото 5
  • Шкурка на тканевой основе MATRIX 75288, 1000 мм х 20 м, P80, водостойкая - фото 6
  • Шкурка на тканевой основе MATRIX 75288, 1000 мм х 20 м, P80, водостойкая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749130
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Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
тканевая
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Крепление
зажим
Крепление оснастки
зажим
Зернистость (P; F)
80
Длина, мм
20000
Ширина, мм
1000
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Шкурка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Шкурка на тканевой основе MATRIX 75288, 1000 мм х 20 м, P80, водостойкая

Водостойкая шкурка на тканевой основе Matrix 75288 размером 1000 мм х 20 м имеет зернистость Р 80 и предназначена для промежуточной обработки поверхностей из древесины, металла и пластмассы. Подходит как для ручной, так и для машинной шлифовки. Благодаря зернам абразива размером 200-250 мкм шкурка легко справляется с удалением ржавчины, заусенцев и старой краски.

Преимущества

  • Эффективная работа — твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия обеспечивают высокую скорость обработки.
  • Высокие эксплуатационные качества — шкурка на тканевой основе отличается гибкостью, эластичностью и прочностью на разрыв.
  • Водостойкость — тканевое основание со связкой из формальдегидной смолы не разрушается под действием воды, поэтому шкурку можно использовать для мокрой шлифовки и мыть после окончания работ.
  • Экономичность — рулона размером 1 х 20 м хватит на длительное время.



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Отзывы о товаре Шкурка на тканевой основе MATRIX 75288, 1000 мм х 20 м, P80, водостойкая




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
тканевая
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Крепление
зажим
Крепление оснастки
зажим
Зернистость (P; F)
80
Длина, мм
20000
Ширина, мм
1000
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Шкурка - 1 шт
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Страна производитель
Китай
Описание

Водостойкая шкурка на тканевой основе Matrix 75288 размером 1000 мм х 20 м имеет зернистость Р 80 и предназначена для промежуточной обработки поверхностей из древесины, металла и пластмассы. Подходит как для ручной, так и для машинной шлифовки. Благодаря зернам абразива размером 200-250 мкм шкурка легко справляется с удалением ржавчины, заусенцев и старой краски.

Преимущества

  • Эффективная работа — твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия обеспечивают высокую скорость обработки.
  • Высокие эксплуатационные качества — шкурка на тканевой основе отличается гибкостью, эластичностью и прочностью на разрыв.
  • Водостойкость — тканевое основание со связкой из формальдегидной смолы не разрушается под действием воды, поэтому шкурку можно использовать для мокрой шлифовки и мыть после окончания работ.
  • Экономичность — рулона размером 1 х 20 м хватит на длительное время.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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