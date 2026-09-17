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Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CID-IB-200, Li-Ion, 18 В, 26510 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CID-IB-200, Li-Ion, 18 В, 26510

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Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CID-IB-200, Li-Ion, 18 В, 26510 - фото 1
Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CID-IB-200, Li-Ion, 18 В, 26510 - фото 2
Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CID-IB-200, Li-Ion, 18 В, 26510 - фото 3
Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CID-IB-200, Li-Ion, 18 В, 26510 - фото 4
Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CID-IB-200, Li-Ion, 18 В, 26510 - фото 5
Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CID-IB-200, Li-Ion, 18 В, 26510 - фото 6
Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CID-IB-200, Li-Ion, 18 В, 26510 - фото 7
Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CID-IB-200, Li-Ion, 18 В, 26510 - фото 8
Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CID-IB-200, Li-Ion, 18 В, 26510 - фото 9
Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CID-IB-200, Li-Ion, 18 В, 26510 - фото 10
Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CID-IB-200, Li-Ion, 18 В, 26510 - фото 11
Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CID-IB-200, Li-Ion, 18 В, 26510 - фото 12
Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CID-IB-200, Li-Ion, 18 В, 26510 - фото 13
Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CID-IB-200, Li-Ion, 18 В, 26510 - фото 14
Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CID-IB-200, Li-Ion, 18 В, 26510 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
шестигранный (HEX 1/4)
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
200
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
3
Емкость аккумулятора
4000
  • Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CID-IB-200, Li-Ion, 18 В, 26510 - фото 1
  • Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CID-IB-200, Li-Ion, 18 В, 26510 - фото 2
  • Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CID-IB-200, Li-Ion, 18 В, 26510 - фото 3
  • Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CID-IB-200, Li-Ion, 18 В, 26510 - фото 4
  • Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CID-IB-200, Li-Ion, 18 В, 26510 - фото 5
  • Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CID-IB-200, Li-Ion, 18 В, 26510 - фото 6
  • Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CID-IB-200, Li-Ion, 18 В, 26510 - фото 7
  • Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CID-IB-200, Li-Ion, 18 В, 26510 - фото 8
  • Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CID-IB-200, Li-Ion, 18 В, 26510 - фото 9
  • Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CID-IB-200, Li-Ion, 18 В, 26510 - фото 10
  • Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CID-IB-200, Li-Ion, 18 В, 26510 - фото 11
  • Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CID-IB-200, Li-Ion, 18 В, 26510 - фото 12
  • Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CID-IB-200, Li-Ion, 18 В, 26510 - фото 13
  • Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CID-IB-200, Li-Ion, 18 В, 26510 - фото 14
  • Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CID-IB-200, Li-Ion, 18 В, 26510 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 110 руб. 
В наличии
Код товара: 749128
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CID-IB-200, Li-Ion, 18 В, 26510
9 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Частота вращения шпинделя
0-1800/0-2100/0-2700 об/мин
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
шестигранный (HEX 1/4)
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
200
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Фиксация шпинделя
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
1
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CID-IB-200, Li-Ion, 18 В, 26510

Ударный аккумуляторный винтоверт Denzel CID-IB-200 26510 с бесщеточным двигателем работает от батареи Li-Ion с рабочим напряжением 18 В и предназначен для завинчивания и отвинчивания винтов и шурупов, а также затягивания и откручивания гаек. Эффективен для демонтажа перетянутого и закисшего крепежа, закручивания длинных болтов и шурупов. Пригодится для сборки мебели и различных конструкций.,Аккумуляторный винтоверт не зависит от стационарного источника энергии. Интеллектуальная батарея емкостью 4 А/ч с защитой от перезаряда и глубокого разряда не имеет эффекта памяти, благодаря чему обеспечивает стабильную работу инструмента на протяжении длительного времени.

Преимущества

Отзывы о товаре Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CID-IB-200, Li-Ion, 18 В, 26510




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Частота вращения шпинделя
0-1800/0-2100/0-2700 об/мин
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
шестигранный (HEX 1/4)
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
200
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Фиксация шпинделя
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Развернуть
Количество аккумуляторов
1
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Описание

Ударный аккумуляторный винтоверт Denzel CID-IB-200 26510 с бесщеточным двигателем работает от батареи Li-Ion с рабочим напряжением 18 В и предназначен для завинчивания и отвинчивания винтов и шурупов, а также затягивания и откручивания гаек. Эффективен для демонтажа перетянутого и закисшего крепежа, закручивания длинных болтов и шурупов. Пригодится для сборки мебели и различных конструкций.,Аккумуляторный винтоверт не зависит от стационарного источника энергии. Интеллектуальная батарея емкостью 4 А/ч с защитой от перезаряда и глубокого разряда не имеет эффекта памяти, благодаря чему обеспечивает стабильную работу инструмента на протяжении длительного времени.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Винтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CID-IB-200, Li-Ion, 18 В, 26510 - данный товар вы можете купить по цене 9110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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