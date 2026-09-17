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Пила сабельная аккумуляторная бесщеточная DENZEL BRC-120, Li-Ion, 18 В, 28460 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила сабельная аккумуляторная бесщеточная DENZEL BRC-120, Li-Ion, 18 В, 28460

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 530 руб. 
В наличии
Код товара: 749124
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Пила сабельная аккумуляторная бесщеточная DENZEL BRC-120, Li-Ion, 18 В, 28460
10 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Вес, г.
5

Описание товара Пила сабельная аккумуляторная бесщеточная DENZEL BRC-120, Li-Ion, 18 В, 28460

Пила сабельная аккумуляторная бесщеточная DENZEL BRC-120, Li-Ion, 18 В, 28460



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Отзывы о товаре Пила сабельная аккумуляторная бесщеточная DENZEL BRC-120, Li-Ion, 18 В, 28460




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Описание
Пила сабельная аккумуляторная бесщеточная DENZEL BRC-120, Li-Ion, 18 В, 28460


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила сабельная аккумуляторная бесщеточная DENZEL BRC-120, Li-Ion, 18 В, 28460 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 10530 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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