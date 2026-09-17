Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528
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Характеристики
Описание товара Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528
Аккумуляторный ударный гайковерт Denzel CIWH-BL-20-1000 26528 с бесщеточным двигателем работает от батареи Li-Ion 20 В и используется для работы с резьбовым крепежом: болтами, гайками и т.д. Максимальный крутящий момент составляет 1000 Н·м, что позволяет успешно решать задачи различной сложности. Ударный механизм облегчает работу с туго затянутым крепежом. Надежный бесщеточный двигатель не требует сложного обслуживания и обеспечивает высокую производительность в течение длительного времени. Инструмент рекомендован для использования в быту.
Преимущества
- Тормоз выбега шпинделя — вращение прекращается сразу после выключения, что позволяет избежать излишней затяжки крепежа.
- Выбор оптимального усилия затягивания — частота вращения регулируется в диапазоне 0-1000 / 0-1500 / 0-1800 об/мин, частота ударов — в диапазоне 0-1400 / 0-2100 / 0-2600 уд/мин.
- Электронная регулировка — частота вращения меняется в пределах выбранного диапазона в зависимости от степени нажатия на клавишу пуска.
- Функция реверса — можно быстро переключаться между задачами для повышения эффективности работы.
- Подсветка рабочей зоны — можно работать с комфортом даже при плохом освещении.
- Универсальность — аккумулятор Li-Ion емкостью 4 А·ч совместим со всеми инструментами единой платформы Denzel Power System 20V.
- Контроль уровня заряда — индикатор, расположенный на корпусе батареи, поможет быстро определить, когда следует произвести подзарядку.
- Готовность к эксплуатации — аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки.
- Эргономичность — прорезиненная рукоятка эффективно гасит вибрации и обеспечивает надежный хват.
- Удобное управление — нужный режим устанавливается путем нажатия на кнопку и отображается при помощи специального индикатора.
- Степень защиты II — токопроводящие элементы надежно изолированы, что обеспечивает безопасность работы.
- Блокировка случайного включения — запуск двигате
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
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Аккумуляторный ударный гайковерт Denzel CIWH-BL-20-1000 26528 с бесщеточным двигателем работает от батареи Li-Ion 20 В и используется для работы с резьбовым крепежом: болтами, гайками и т.д. Максимальный крутящий момент составляет 1000 Н·м, что позволяет успешно решать задачи различной сложности. Ударный механизм облегчает работу с туго затянутым крепежом. Надежный бесщеточный двигатель не требует сложного обслуживания и обеспечивает высокую производительность в течение длительного времени. Инструмент рекомендован для использования в быту.
Преимущества
- Тормоз выбега шпинделя — вращение прекращается сразу после выключения, что позволяет избежать излишней затяжки крепежа.
- Выбор оптимального усилия затягивания — частота вращения регулируется в диапазоне 0-1000 / 0-1500 / 0-1800 об/мин, частота ударов — в диапазоне 0-1400 / 0-2100 / 0-2600 уд/мин.
- Электронная регулировка — частота вращения меняется в пределах выбранного диапазона в зависимости от степени нажатия на клавишу пуска.
- Функция реверса — можно быстро переключаться между задачами для повышения эффективности работы.
- Подсветка рабочей зоны — можно работать с комфортом даже при плохом освещении.
- Универсальность — аккумулятор Li-Ion емкостью 4 А·ч совместим со всеми инструментами единой платформы Denzel Power System 20V.
- Контроль уровня заряда — индикатор, расположенный на корпусе батареи, поможет быстро определить, когда следует произвести подзарядку.
- Готовность к эксплуатации — аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки.
- Эргономичность — прорезиненная рукоятка эффективно гасит вибрации и обеспечивает надежный хват.
- Удобное управление — нужный режим устанавливается путем нажатия на кнопку и отображается при помощи специального индикатора.
- Степень защиты II — токопроводящие элементы надежно изолированы, что обеспечивает безопасность работы.
- Блокировка случайного включения — запуск двигате
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
Отзывы о товаре Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528