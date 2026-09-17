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Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528

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Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528 - фото 1
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528 - фото 2
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528 - фото 3
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528 - фото 4
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528 - фото 5
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528 - фото 6
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528 - фото 7
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528 - фото 8
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528 - фото 9
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528 - фото 10
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528 - фото 11
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528 - фото 12
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528 - фото 13
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528 - фото 14
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528 - фото 15
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528 - фото 16
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528 - фото 17
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
1000
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
3
Емкость аккумулятора
4000
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528 - фото 1
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528 - фото 2
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528 - фото 3
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528 - фото 4
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528 - фото 5
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528 - фото 6
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528 - фото 7
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528 - фото 8
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528 - фото 9
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528 - фото 10
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528 - фото 11
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528 - фото 12
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528 - фото 13
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528 - фото 14
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528 - фото 15
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528 - фото 16
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528 - фото 17
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 520 руб. 
В наличии
Код товара: 749120
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528
13 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Частота вращения шпинделя
0-1000/0-1500/0-1800 об/мин
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
1000
Ударный механизм
да
Макс. количество ударов минуту
2600
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
1
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528

Аккумуляторный ударный гайковерт Denzel CIWH-BL-20-1000 26528 с бесщеточным двигателем работает от батареи Li-Ion 20 В и используется для работы с резьбовым крепежом: болтами, гайками и т.д. Максимальный крутящий момент составляет 1000 Н·м, что позволяет успешно решать задачи различной сложности. Ударный механизм облегчает работу с туго затянутым крепежом. Надежный бесщеточный двигатель не требует сложного обслуживания и обеспечивает высокую производительность в течение длительного времени. Инструмент рекомендован для использования в быту.

Преимущества

Отзывы о товаре Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Частота вращения шпинделя
0-1000/0-1500/0-1800 об/мин
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
1000
Ударный механизм
да
Макс. количество ударов минуту
2600
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Тормоз двигателя
да
Развернуть
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
1
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Описание

Аккумуляторный ударный гайковерт Denzel CIWH-BL-20-1000 26528 с бесщеточным двигателем работает от батареи Li-Ion 20 В и используется для работы с резьбовым крепежом: болтами, гайками и т.д. Максимальный крутящий момент составляет 1000 Н·м, что позволяет успешно решать задачи различной сложности. Ударный механизм облегчает работу с туго затянутым крепежом. Надежный бесщеточный двигатель не требует сложного обслуживания и обеспечивает высокую производительность в течение длительного времени. Инструмент рекомендован для использования в быту.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-1000, Li-Ion, 20 В, 26528 - по цене 13520 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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