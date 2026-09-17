Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генераторы
Тип двигателя
бензиновый
Электростартер
нет
Объём двигателя, см3
53.5
Объём топливного бака, л
2.4
Максимальная мощность, кВт
1.323
Уровень шума
52
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 710 руб.
В наличии
Код товара: 749115
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
19 710 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Генераторы
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
нет
Объём двигателя, см3
53.5
Объём топливного бака, л
2.4
Расход топлива, л/час
0.7
Свеча зажигания
A7RTC (Torch)
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
1.323
Объём масляного бака, л
0.25
Максимальное время непрерывной работы, мин
210
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
52
Колеса
нет
Эл. выходы 380/220/12
0/1/1 шт
Ширина, см
305
Высота, см
430
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х34х27
Вес, кг.
12.3
Описание товара Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с
Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с
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Бренд
Тип товара
Генераторы
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
нет
Объём двигателя, см3
53.5
Объём топливного бака, л
2.4
Расход топлива, л/час
0.7
Свеча зажигания
A7RTC (Torch)
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
1.323
Объём масляного бака, л
0.25
Развернуть
Максимальное время непрерывной работы, мин
210
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
52
Колеса
нет
Эл. выходы 380/220/12
0/1/1 шт
Ширина, см
305
Высота, см
430
Страна производитель
Китай
Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - по цене 19710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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