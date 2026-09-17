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Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с

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Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - фото 1
Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - фото 2
Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - фото 3
Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - фото 4
Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - фото 5
Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - фото 6
Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - фото 7
Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - фото 8
Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - фото 9
Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - фото 10
Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - фото 11
Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - фото 12
Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - фото 13
Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - фото 14
Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - фото 15
Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - фото 16
Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - фото 17
Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - фото 18
Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генераторы
Тип двигателя
бензиновый
Электростартер
нет
Объём двигателя, см3
53.5
Объём топливного бака, л
2.4
Максимальная мощность, кВт
1.323
Уровень шума
52
  • Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - фото 1
  • Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - фото 2
  • Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - фото 3
  • Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - фото 4
  • Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - фото 5
  • Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - фото 6
  • Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - фото 7
  • Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - фото 8
  • Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - фото 9
  • Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - фото 10
  • Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - фото 11
  • Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - фото 12
  • Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - фото 13
  • Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - фото 14
  • Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - фото 15
  • Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - фото 16
  • Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - фото 17
  • Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - фото 18
  • Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 710 руб. 
Начислим 316 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749115
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с
19 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Генераторы
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
нет
Объём двигателя, см3
53.5
Объём топливного бака, л
2.4
Расход топлива, л/час
0.7
Свеча зажигания
A7RTC (Torch)
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
1.323
Объём масляного бака, л
0.25
Максимальное время непрерывной работы, мин
210
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
52
Колеса
нет
Эл. выходы 380/220/12
0/1/1 шт
Ширина, см
305
Высота, см
430
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х34х27
Вес, кг.
12.3

Описание товара Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с

Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с



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Отзывы о товаре Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Генераторы
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
нет
Объём двигателя, см3
53.5
Объём топливного бака, л
2.4
Расход топлива, л/час
0.7
Свеча зажигания
A7RTC (Torch)
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
1.323
Объём масляного бака, л
0.25
Развернуть
Максимальное время непрерывной работы, мин
210
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
52
Колеса
нет
Эл. выходы 380/220/12
0/1/1 шт
Ширина, см
305
Высота, см
430
Страна производитель
Китай
Описание
Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Генератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, бак 2, 4 л, закрытый корпус, ручной с - по цене 19710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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