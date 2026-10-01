Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008
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Характеристики
Описание товара Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008
Безмасляный малошумный компрессор Сибртех МБ 2250/100 58008 мощностью 2250 Вт и объемом ресивера 100 л имеет производительность на входе 400 л/мин и сжимает воздух под давлением до 8 бар. Используется для обеспечения функционирования пневмоинструмента, например, краскораспылителя, перфоратора или пневматического шуруповерта. Для работы устройства не требуется масло, поэтому воздух на выходе не содержит его частиц. Компрессор оптимален для проведения покрасочных работ и продувки электронных компонентов.,Одна из ключевых особенностей компрессора — низкий уровень шума (не превышает 70 дБ), позволяющий использовать устройство в жилом помещении без дискомфорта для людей.
Преимущества
- Термозащита — при превышении допустимой температуры двигатель останавливается, что предотвращает его поломку.
- Простое подключение — выходной быстросъемный коннектор позволяет подсоединить пневмоинструмент одним движением.
- Контроль рабочих параметров — компрессор оборудован механическим манометром для отслеживания давления.
- Безопасная работа — предохранительный клапан защищает от превышения максимально допустимого давления.
- Автономная работа — реле давления останавливает двигатель по достижении максимального рабочего давления и запускает его, если давление опускается до минимального.
- Легкий разворот и комфортная транспортировка — производителем предусмотрена ручка, а также 2 больших колеса и 1 поворотное.
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Безмасляный малошумный компрессор Сибртех МБ 2250/100 58008 мощностью 2250 Вт и объемом ресивера 100 л имеет производительность на входе 400 л/мин и сжимает воздух под давлением до 8 бар. Используется для обеспечения функционирования пневмоинструмента, например, краскораспылителя, перфоратора или пневматического шуруповерта. Для работы устройства не требуется масло, поэтому воздух на выходе не содержит его частиц. Компрессор оптимален для проведения покрасочных работ и продувки электронных компонентов.,Одна из ключевых особенностей компрессора — низкий уровень шума (не превышает 70 дБ), позволяющий использовать устройство в жилом помещении без дискомфорта для людей.
Преимущества
- Термозащита — при превышении допустимой температуры двигатель останавливается, что предотвращает его поломку.
- Простое подключение — выходной быстросъемный коннектор позволяет подсоединить пневмоинструмент одним движением.
- Контроль рабочих параметров — компрессор оборудован механическим манометром для отслеживания давления.
- Безопасная работа — предохранительный клапан защищает от превышения максимально допустимого давления.
- Автономная работа — реле давления останавливает двигатель по достижении максимального рабочего давления и запускает его, если давление опускается до минимального.
- Легкий разворот и комфортная транспортировка — производителем предусмотрена ручка, а также 2 больших колеса и 1 поворотное.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Отзывы о товаре Компрессор безмасляный малошумный СИБРТЕХ МБ 2250/100, 2250 Вт, 100 л, 400 л/мин, 58008