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Валик "ПОРОЛОН" с ручкой СИБРТЕХ 80103, 200 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 6 мм Россия купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Валик "ПОРОЛОН" с ручкой СИБРТЕХ 80103, 200 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 6 мм Россия

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Валик &quot;ПОРОЛОН&quot; с ручкой СИБРТЕХ 80103, 200 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 6 мм Россия - фото 1
Валик &quot;ПОРОЛОН&quot; с ручкой СИБРТЕХ 80103, 200 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 6 мм Россия - фото 2
Валик &quot;ПОРОЛОН&quot; с ручкой СИБРТЕХ 80103, 200 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 6 мм Россия - фото 3
Валик &quot;ПОРОЛОН&quot; с ручкой СИБРТЕХ 80103, 200 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 6 мм Россия - фото 4
Валик &quot;ПОРОЛОН&quot; с ручкой СИБРТЕХ 80103, 200 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 6 мм Россия - фото 5
Валик &quot;ПОРОЛОН&quot; с ручкой СИБРТЕХ 80103, 200 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 6 мм Россия - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Назначение
для внутренних и наружных работ
Материал валика
поролон
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
10
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
6
  • Валик &quot;ПОРОЛОН&quot; с ручкой СИБРТЕХ 80103, 200 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 6 мм Россия - фото 1
  • Валик &quot;ПОРОЛОН&quot; с ручкой СИБРТЕХ 80103, 200 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 6 мм Россия - фото 2
  • Валик &quot;ПОРОЛОН&quot; с ручкой СИБРТЕХ 80103, 200 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 6 мм Россия - фото 3
  • Валик &quot;ПОРОЛОН&quot; с ручкой СИБРТЕХ 80103, 200 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 6 мм Россия - фото 4
  • Валик &quot;ПОРОЛОН&quot; с ручкой СИБРТЕХ 80103, 200 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 6 мм Россия - фото 5
  • Валик &quot;ПОРОЛОН&quot; с ручкой СИБРТЕХ 80103, 200 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 6 мм Россия - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 руб. 
Начислим 2 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749110
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Валик "ПОРОЛОН" с ручкой СИБРТЕХ 80103, 200 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 6 мм Россия
100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Тип валика
малярный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал валика
поролон
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
10
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
6
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
гладкая
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Валик "ПОРОЛОН" с ручкой СИБРТЕХ 80103, 200 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 6 мм Россия

Валик Сибртех «ПОРОЛОН» 80103 размером 200 х 48 мм, с ручкой диаметром 6 мм, используется при проведении малярных работ с жидкими водно-дисперсионными ЛКМ: латексными, акриловыми, а также грунтовками и водно-клеевыми составами. Предназначен для окрашивания гладких поверхностей. Поролоновая шубка отличается высокими показателями впитываемости и равномерно наносит лакокрасочные материалы, что повышает продуктивность работы.

Преимущества

  • Быстросъемная система крепления — ролик легко демонтируется для замены и чистки шубки.
  • Многократное применение — бесшовная шубка снимается, и при необходимости ее можно заменить.
  • Прочная конструкция — фланцы приварены ультразвуком, поэтому даже при частом демонтаже ролика изделие не разрушится.
  • Защита от коррозии — оцинкованный бюгель устойчив к воздействию влаги, поэтому валик прослужит долго.
  • Ширина 200 мм — валик удобен для обработки больших участков.
  • Комфортная работа — ролик вращается свободно и не заедает, обеспечивая высокий коэффициент отдачи краски.

Не рекомендуется использование поролоновых валиков с ЛКМ, содержащими в составе едкие химические элементы.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Валик "ПОРОЛОН" с ручкой СИБРТЕХ 80103, 200 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 6 мм Россия




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Тип валика
малярный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал валика
поролон
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
10
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
6
Способ крепления
быстросъемный
Развернуть
Структура обрабатываемой поверхности
гладкая
Страна производитель
Россия
Описание

Валик Сибртех «ПОРОЛОН» 80103 размером 200 х 48 мм, с ручкой диаметром 6 мм, используется при проведении малярных работ с жидкими водно-дисперсионными ЛКМ: латексными, акриловыми, а также грунтовками и водно-клеевыми составами. Предназначен для окрашивания гладких поверхностей. Поролоновая шубка отличается высокими показателями впитываемости и равномерно наносит лакокрасочные материалы, что повышает продуктивность работы.

Преимущества

  • Быстросъемная система крепления — ролик легко демонтируется для замены и чистки шубки.
  • Многократное применение — бесшовная шубка снимается, и при необходимости ее можно заменить.
  • Прочная конструкция — фланцы приварены ультразвуком, поэтому даже при частом демонтаже ролика изделие не разрушится.
  • Защита от коррозии — оцинкованный бюгель устойчив к воздействию влаги, поэтому валик прослужит долго.
  • Ширина 200 мм — валик удобен для обработки больших участков.
  • Комфортная работа — ролик вращается свободно и не заедает, обеспечивая высокий коэффициент отдачи краски.

Не рекомендуется использование поролоновых валиков с ЛКМ, содержащими в составе едкие химические элементы.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валик "ПОРОЛОН" с ручкой СИБРТЕХ 80103, 200 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 6 мм Россия - этот товар вы можете купить по цене 100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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