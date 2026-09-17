Top.Mail.Ru
Сверло по металлу MATRIX 717900, 9 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сверло по металлу MATRIX 717900, 9 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сверло по металлу MATRIX 717900, 9 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 1
Сверло по металлу MATRIX 717900, 9 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 2
Сверло по металлу MATRIX 717900, 9 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 3
Сверло по металлу MATRIX 717900, 9 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 4
Сверло по металлу MATRIX 717900, 9 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
9
Комплектация
Сверло - 1 шт
  • Сверло по металлу MATRIX 717900, 9 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 1
  • Сверло по металлу MATRIX 717900, 9 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 2
  • Сверло по металлу MATRIX 717900, 9 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 3
  • Сверло по металлу MATRIX 717900, 9 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 4
  • Сверло по металлу MATRIX 717900, 9 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 руб. 
Начислим 2 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749109
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сверло по металлу MATRIX 717900, 9 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик
100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
9
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Сверло по металлу MATRIX 717900, 9 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик

Сверло Matrix 717900 диаметром 9 мм, из стали HSS, с нитридтитановым покрытием и цилиндрическим хвостовиком, предназначено для получения отверстий в металле. Угол заточки 118° оптимален для работы с черными металлами, сталью, чугуном и твердой бронзой. Сверло выдерживает интенсивные нагрузки и подходит для профессионального использования.

Преимущества

  • Надежность — сверло изготовлено из универсальной быстрорежущей стали HSS, нитридтитановое покрытие защищает от коррозии и обеспечивает стойкость к перегреву.
  • Эффективная работа — благодаря полированной поверхности сверло обеспечивает улучшенный отвод стружки и меньше нагревается.
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим с большинством типов патронов.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Сверло по металлу MATRIX 717900, 9 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
9
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Сверло Matrix 717900 диаметром 9 мм, из стали HSS, с нитридтитановым покрытием и цилиндрическим хвостовиком, предназначено для получения отверстий в металле. Угол заточки 118° оптимален для работы с черными металлами, сталью, чугуном и твердой бронзой. Сверло выдерживает интенсивные нагрузки и подходит для профессионального использования.

Преимущества

  • Надежность — сверло изготовлено из универсальной быстрорежущей стали HSS, нитридтитановое покрытие защищает от коррозии и обеспечивает стойкость к перегреву.
  • Эффективная работа — благодаря полированной поверхности сверло обеспечивает улучшенный отвод стружки и меньше нагревается.
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим с большинством типов патронов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло по металлу MATRIX 717900, 9 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - этот товар вы можете купить по цене 100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...