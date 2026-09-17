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Зубило плоское MATRIX 70320, 14 ? 20 ? 250 мм, SDS PLUS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зубило плоское MATRIX 70320, 14 ? 20 ? 250 мм, SDS PLUS

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Зубило плоское MATRIX 70320, 14 ? 20 ? 250 мм, SDS PLUS - фото 1
Зубило плоское MATRIX 70320, 14 ? 20 ? 250 мм, SDS PLUS - фото 2
Зубило плоское MATRIX 70320, 14 ? 20 ? 250 мм, SDS PLUS - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Керамика
Длина, мм
250
Ширина, мм
20
Комплектация
поштучная
  • Зубило плоское MATRIX 70320, 14 ? 20 ? 250 мм, SDS PLUS - фото 1
  • Зубило плоское MATRIX 70320, 14 ? 20 ? 250 мм, SDS PLUS - фото 2
  • Зубило плоское MATRIX 70320, 14 ? 20 ? 250 мм, SDS PLUS - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 руб. 
Начислим 2 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749106
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Зубило плоское MATRIX 70320, 14 ? 20 ? 250 мм, SDS PLUS
100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Тип товара
Оснастка
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь
Материал назначения
Керамика
Длина, мм
250
Ширина, мм
20
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
поштучная
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Зубило плоское MATRIX 70320, 14 ? 20 ? 250 мм, SDS PLUS

Зубило MATRIX 70320 используется совместно с перфораторами, имеющими систему крепления SDS-plus. Его применяют в режиме удара без вращения для штробления в кирпиче, камне и бетоне. Оснастка изготовлена из легированной стали 40Х и закалена. Кромка данного зубила самозатачивается в процессе работы.



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Отзывы о товаре Зубило плоское MATRIX 70320, 14 ? 20 ? 250 мм, SDS PLUS




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Тип товара
Оснастка
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь
Материал назначения
Керамика
Длина, мм
250
Ширина, мм
20
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
поштучная
Страна производитель
Китай
Описание
Зубило MATRIX 70320 используется совместно с перфораторами, имеющими систему крепления SDS-plus. Его применяют в режиме удара без вращения для штробления в кирпиче, камне и бетоне. Оснастка изготовлена из легированной стали 40Х и закалена. Кромка данного зубила самозатачивается в процессе работы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зубило плоское MATRIX 70320, 14 ? 20 ? 250 мм, SDS PLUS - стоимость товара 100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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