Валик сменный ГРЕЙТЕКС MATRIX 80735, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм
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Характеристики
Описание товара Валик сменный ГРЕЙТЕКС MATRIX 80735, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм
Сменный валик Matrix «ГРЕЙТЕКС» 80735 с ворсом из полиакрила 12 мм, шириной ролика 180 мм и диаметром 48 мм, устанавливается на бюгель диаметром 8 мм. Ворс средней длины позволяет полностью прокрашивать не только гладкие, но и шероховатые поверхности. Применяется для нанесения лаков, красок, эмалей, а также иных лакокрасочных материалов во время проведения внутренних и наружных отделочных работ.
Преимущества
- Эффективное окрашивание — шубка изготовлена из полиакрила на тканой основе, волокна которого не выпадают и не спутываются, восстанавливают свою форму после прокатки, а также хорошо впитывают и распределяют лакокрасочный материал.
- Создание качественного покрытия без дефектов — шубка не имеет шва, а ее края острижены, благодаря чему на окрашенной поверхности не остается полос.
- Прочность — шубка зафиксирована на ролике по технологии Termofusion, что обеспечивает ее устойчивость к интенсивному использованию.
- Быстрая замена — валик устанавливается на бюгель за несколько секунд.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Сменный валик Matrix «ГРЕЙТЕКС» 80735 с ворсом из полиакрила 12 мм, шириной ролика 180 мм и диаметром 48 мм, устанавливается на бюгель диаметром 8 мм. Ворс средней длины позволяет полностью прокрашивать не только гладкие, но и шероховатые поверхности. Применяется для нанесения лаков, красок, эмалей, а также иных лакокрасочных материалов во время проведения внутренних и наружных отделочных работ.
Преимущества
- Эффективное окрашивание — шубка изготовлена из полиакрила на тканой основе, волокна которого не выпадают и не спутываются, восстанавливают свою форму после прокатки, а также хорошо впитывают и распределяют лакокрасочный материал.
- Создание качественного покрытия без дефектов — шубка не имеет шва, а ее края острижены, благодаря чему на окрашенной поверхности не остается полос.
- Прочность — шубка зафиксирована на ролике по технологии Termofusion, что обеспечивает ее устойчивость к интенсивному использованию.
- Быстрая замена — валик устанавливается на бюгель за несколько секунд.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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