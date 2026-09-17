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Валик "ВЕЛЮР" с ручкой СИБРТЕХ 80135, 240 мм, диаметр 36 мм, ворс 5 мм, диаметр ручки 6 мм Россия купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Валик "ВЕЛЮР" с ручкой СИБРТЕХ 80135, 240 мм, диаметр 36 мм, ворс 5 мм, диаметр ручки 6 мм Россия

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Валик &quot;ВЕЛЮР&quot; с ручкой СИБРТЕХ 80135, 240 мм, диаметр 36 мм, ворс 5 мм, диаметр ручки 6 мм Россия - фото 1
Валик &quot;ВЕЛЮР&quot; с ручкой СИБРТЕХ 80135, 240 мм, диаметр 36 мм, ворс 5 мм, диаметр ручки 6 мм Россия - фото 2
Валик &quot;ВЕЛЮР&quot; с ручкой СИБРТЕХ 80135, 240 мм, диаметр 36 мм, ворс 5 мм, диаметр ручки 6 мм Россия - фото 3
Валик &quot;ВЕЛЮР&quot; с ручкой СИБРТЕХ 80135, 240 мм, диаметр 36 мм, ворс 5 мм, диаметр ручки 6 мм Россия - фото 4
Валик &quot;ВЕЛЮР&quot; с ручкой СИБРТЕХ 80135, 240 мм, диаметр 36 мм, ворс 5 мм, диаметр ручки 6 мм Россия - фото 5
Валик &quot;ВЕЛЮР&quot; с ручкой СИБРТЕХ 80135, 240 мм, диаметр 36 мм, ворс 5 мм, диаметр ручки 6 мм Россия - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
5
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
  • Валик &quot;ВЕЛЮР&quot; с ручкой СИБРТЕХ 80135, 240 мм, диаметр 36 мм, ворс 5 мм, диаметр ручки 6 мм Россия - фото 1
  • Валик &quot;ВЕЛЮР&quot; с ручкой СИБРТЕХ 80135, 240 мм, диаметр 36 мм, ворс 5 мм, диаметр ручки 6 мм Россия - фото 2
  • Валик &quot;ВЕЛЮР&quot; с ручкой СИБРТЕХ 80135, 240 мм, диаметр 36 мм, ворс 5 мм, диаметр ручки 6 мм Россия - фото 3
  • Валик &quot;ВЕЛЮР&quot; с ручкой СИБРТЕХ 80135, 240 мм, диаметр 36 мм, ворс 5 мм, диаметр ручки 6 мм Россия - фото 4
  • Валик &quot;ВЕЛЮР&quot; с ручкой СИБРТЕХ 80135, 240 мм, диаметр 36 мм, ворс 5 мм, диаметр ручки 6 мм Россия - фото 5
  • Валик &quot;ВЕЛЮР&quot; с ручкой СИБРТЕХ 80135, 240 мм, диаметр 36 мм, ворс 5 мм, диаметр ручки 6 мм Россия - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749103
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Тип валика
малярный
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
5
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
гладкая
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Валик "ВЕЛЮР" с ручкой СИБРТЕХ 80135, 240 мм, диаметр 36 мм, ворс 5 мм, диаметр ручки 6 мм Россия

Валик Сибртех «ВЕЛЮР» 80135 с ручкой 6 мм, роликом 240 х 36 мм и ворсом 5 мм, применяется для окрашивания гладких поверхностей. Обеспечивает нанесение материалов максимально тонким слоем, поэтому оптимален для работы с лаками. Велюровая шубка изготовлена из натуральной шерсти с полиакрилом, что повышает износостойкость валика.

Преимущества

  • Надежная конструкция — фланцы приварены ультразвуком, поэтому валик не деформируется даже при частой установке и снятии с бюгеля.
  • Легкий демонтаж — быстросъемная система крепления ролика позволяет чистить его без ручки и менять в случае изнашивания.
  • Прочность — шубка приклеена к ролику термическим способом (технология Termofusion), поэтому не отслаивается при многократном использовании.
  • Долговечность — оцинкованный бюгель отличается высокой стойкостью к образованию коррозии.
  • Эффективное окрашивание — ролик вращается свободно, что повышает коэффициент отдачи краски и делает работу более комфортной.
  • Компактность — за счет ширины 240 мм валиком удобно обрабатывать участки большой площади.



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Отзывы о товаре Валик "ВЕЛЮР" с ручкой СИБРТЕХ 80135, 240 мм, диаметр 36 мм, ворс 5 мм, диаметр ручки 6 мм Россия




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Тип валика
малярный
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
5
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
гладкая
Страна производитель
Россия
Описание

Валик Сибртех «ВЕЛЮР» 80135 с ручкой 6 мм, роликом 240 х 36 мм и ворсом 5 мм, применяется для окрашивания гладких поверхностей. Обеспечивает нанесение материалов максимально тонким слоем, поэтому оптимален для работы с лаками. Велюровая шубка изготовлена из натуральной шерсти с полиакрилом, что повышает износостойкость валика.

Преимущества

  • Надежная конструкция — фланцы приварены ультразвуком, поэтому валик не деформируется даже при частой установке и снятии с бюгеля.
  • Легкий демонтаж — быстросъемная система крепления ролика позволяет чистить его без ручки и менять в случае изнашивания.
  • Прочность — шубка приклеена к ролику термическим способом (технология Termofusion), поэтому не отслаивается при многократном использовании.
  • Долговечность — оцинкованный бюгель отличается высокой стойкостью к образованию коррозии.
  • Эффективное окрашивание — ролик вращается свободно, что повышает коэффициент отдачи краски и делает работу более комфортной.
  • Компактность — за счет ширины 240 мм валиком удобно обрабатывать участки большой площади.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отзывы


Валик "ВЕЛЮР" с ручкой СИБРТЕХ 80135, 240 мм, диаметр 36 мм, ворс 5 мм, диаметр ручки 6 мм Россия - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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