Валик "ВЕЛЮР" с ручкой СИБРТЕХ 80135, 240 мм, диаметр 36 мм, ворс 5 мм, диаметр ручки 6 мм Россия
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Валик "ВЕЛЮР" с ручкой СИБРТЕХ 80135, 240 мм, диаметр 36 мм, ворс 5 мм, диаметр ручки 6 мм Россия
Валик Сибртех «ВЕЛЮР» 80135 с ручкой 6 мм, роликом 240 х 36 мм и ворсом 5 мм, применяется для окрашивания гладких поверхностей. Обеспечивает нанесение материалов максимально тонким слоем, поэтому оптимален для работы с лаками. Велюровая шубка изготовлена из натуральной шерсти с полиакрилом, что повышает износостойкость валика.
Преимущества
- Надежная конструкция — фланцы приварены ультразвуком, поэтому валик не деформируется даже при частой установке и снятии с бюгеля.
- Легкий демонтаж — быстросъемная система крепления ролика позволяет чистить его без ручки и менять в случае изнашивания.
- Прочность — шубка приклеена к ролику термическим способом (технология Termofusion), поэтому не отслаивается при многократном использовании.
- Долговечность — оцинкованный бюгель отличается высокой стойкостью к образованию коррозии.
- Эффективное окрашивание — ролик вращается свободно, что повышает коэффициент отдачи краски и делает работу более комфортной.
- Компактность — за счет ширины 240 мм валиком удобно обрабатывать участки большой площади.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Валик Сибртех «ВЕЛЮР» 80135 с ручкой 6 мм, роликом 240 х 36 мм и ворсом 5 мм, применяется для окрашивания гладких поверхностей. Обеспечивает нанесение материалов максимально тонким слоем, поэтому оптимален для работы с лаками. Велюровая шубка изготовлена из натуральной шерсти с полиакрилом, что повышает износостойкость валика.
Преимущества
- Надежная конструкция — фланцы приварены ультразвуком, поэтому валик не деформируется даже при частой установке и снятии с бюгеля.
- Легкий демонтаж — быстросъемная система крепления ролика позволяет чистить его без ручки и менять в случае изнашивания.
- Прочность — шубка приклеена к ролику термическим способом (технология Termofusion), поэтому не отслаивается при многократном использовании.
- Долговечность — оцинкованный бюгель отличается высокой стойкостью к образованию коррозии.
- Эффективное окрашивание — ролик вращается свободно, что повышает коэффициент отдачи краски и делает работу более комфортной.
- Компактность — за счет ширины 240 мм валиком удобно обрабатывать участки большой площади.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Валик "ВЕЛЮР" с ручкой СИБРТЕХ 80135, 240 мм, диаметр 36 мм, ворс 5 мм, диаметр ручки 6 мм Россия