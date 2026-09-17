Валик "ПОРОЛОН" с ручкой СИБРТЕХ 80104, 250 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 6 мм Россия
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Валик "ПОРОЛОН" с ручкой СИБРТЕХ 80104, 250 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 6 мм Россия
Валик Сибртех «ПОРОЛОН» 80104 размером 250 х 48 мм, с ручкой диаметром 6 мм, используется при проведении малярных работ с жидкими водно-дисперсионными ЛКМ: латексными, акриловыми, а также грунтовками и водно-клеевыми составами. Предназначен для окрашивания гладких поверхностей. Поролоновая шубка отличается высокими показателями впитываемости и равномерно наносит лакокрасочные материалы, что повышает продуктивность работы.
Преимущества
- Быстросъемная система крепления — ролик легко демонтируется для замены и чистки шубки.
- Многократное применение — бесшовная шубка снимается, и при необходимости ее можно заменить.
- Прочная конструкция — фланцы приварены ультразвуком, поэтому даже при частом демонтаже ролика изделие не разрушится.
- Защита от коррозии — оцинкованный бюгель устойчив к воздействию влаги, поэтому валик прослужит долго.
- Ширина 250 мм — валик удобен для обработки больших участков.
- Комфортная работа — ролик вращается свободно и не заедает, обеспечивая высокий коэффициент отдачи краски.
Не рекомендуется использование поролоновых валиков с ЛКМ, содержащими в составе едкие химические элементы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 120 руб.30 руб. в СплитВалик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80895, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 9...
-
В наличииЦена 120 руб.30 руб. в СплитВалик сменный МИКРОФИБРА MATRIX 80775, 180 мм, диаметр 48 мм, во...
-
В наличииЦена 120 руб.30 руб. в СплитВалик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80657, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс...
-
В наличииЦена 120 руб.30 руб. в СплитВалик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80622, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9...
-
В наличииЦена 120 руб.30 руб. в СплитВалик "Лаки" СИБРТЕХ 80242, 180 мм, ворс 5 мм, D - 36 мм, диамет...
-
В наличииЦена 130 руб.33 руб. в СплитВалик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80624, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 1...
-
В наличииЦена 130 руб.33 руб. в СплитВалик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80882, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс...
-
В наличииЦена 130 руб.33 руб. в СплитВалик сменный "Лаки" СИБРТЕХ 80181, 250 мм, ворс 5 мм, D - 48 мм...
-
В наличииЦена 140 руб.35 руб. в СплитВалик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80884, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 9...
-
В наличииЦена 140 руб.35 руб. в СплитВалик сменный ГРЕЙТЕКС MATRIX 80741, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс...
-
В наличииЦена 140 руб.35 руб. в СплитВалик сменный ВЕЛЮР MATRIX 80780, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 ...
-
В наличииЦена 140 руб.35 руб. в СплитВалик "Лаки" СИБРТЕХ 80243, 250 мм, ворс 5 мм, D - 36 мм, диамет...
Валик Сибртех «ПОРОЛОН» 80104 размером 250 х 48 мм, с ручкой диаметром 6 мм, используется при проведении малярных работ с жидкими водно-дисперсионными ЛКМ: латексными, акриловыми, а также грунтовками и водно-клеевыми составами. Предназначен для окрашивания гладких поверхностей. Поролоновая шубка отличается высокими показателями впитываемости и равномерно наносит лакокрасочные материалы, что повышает продуктивность работы.
Преимущества
- Быстросъемная система крепления — ролик легко демонтируется для замены и чистки шубки.
- Многократное применение — бесшовная шубка снимается, и при необходимости ее можно заменить.
- Прочная конструкция — фланцы приварены ультразвуком, поэтому даже при частом демонтаже ролика изделие не разрушится.
- Защита от коррозии — оцинкованный бюгель устойчив к воздействию влаги, поэтому валик прослужит долго.
- Ширина 250 мм — валик удобен для обработки больших участков.
- Комфортная работа — ролик вращается свободно и не заедает, обеспечивая высокий коэффициент отдачи краски.
Не рекомендуется использование поролоновых валиков с ЛКМ, содержащими в составе едкие химические элементы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Валик "ПОРОЛОН" с ручкой СИБРТЕХ 80104, 250 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 6 мм Россия