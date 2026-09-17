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Валик сменный МИКРОФИБРА MATRIX 80775, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Валик сменный МИКРОФИБРА MATRIX 80775, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм

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Валик сменный МИКРОФИБРА MATRIX 80775, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 1
Валик сменный МИКРОФИБРА MATRIX 80775, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 2
Валик сменный МИКРОФИБРА MATRIX 80775, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 3
Валик сменный МИКРОФИБРА MATRIX 80775, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 4
Валик сменный МИКРОФИБРА MATRIX 80775, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Материал валика
микроволокно
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
  • Валик сменный МИКРОФИБРА MATRIX 80775, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 1
  • Валик сменный МИКРОФИБРА MATRIX 80775, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 2
  • Валик сменный МИКРОФИБРА MATRIX 80775, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 3
  • Валик сменный МИКРОФИБРА MATRIX 80775, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 4
  • Валик сменный МИКРОФИБРА MATRIX 80775, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
120 руб. 
Начислим 2 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749092
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Валик сменный МИКРОФИБРА MATRIX 80775, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм
120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Класс товара
полупрофессиональный
Тип валика
малярный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Комплектация
Валик сменный - 1 шт
Материал валика
микроволокно
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Валик сменный МИКРОФИБРА MATRIX 80775, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм

Сменный валик Matrix «МИКРОФИБРА» 80775 размером 180 х 48 мм, с ворсом 12 мм из полиэстера, для бюгеля 8 мм, используется во время подготовительных и малярных работ с жидкими, невязкими материалами: пропитками, лазурью, грунтовками, дисперсионными красками, антисептиками и т.д. Он применяется для окрашивания стен, потолков, деревянных поверхностей с гладкой и шероховатой фактурой, обеспечивает равномерное покрытие без брызг и следов ворса.

Преимущества

  • Долговечность — шубка приклеена с использованием технологии Termofusion и не отслаивается от ролика при интенсивном использовании.
  • Равномерное окрашивание — валик не оставляет следов, т.к. на шубке нет шва, а ворс по бокам острижен.
  • Легкая подготовка к работе — благодаря быстросъемной системе крепления на бюгель установка валика занимает несколько секунд.
  • Ширина 180 мм — валик позволяет быстро окрашивать участки большой площади.
  • Свободно вращающийся ролик — валик обеспечивает максимальную отдачу краски, что повышает комфортность работы.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Валик сменный МИКРОФИБРА MATRIX 80775, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Класс товара
полупрофессиональный
Тип валика
малярный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Комплектация
Валик сменный - 1 шт
Материал валика
микроволокно
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
Способ крепления
быстросъемный
Развернуть
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Описание

Сменный валик Matrix «МИКРОФИБРА» 80775 размером 180 х 48 мм, с ворсом 12 мм из полиэстера, для бюгеля 8 мм, используется во время подготовительных и малярных работ с жидкими, невязкими материалами: пропитками, лазурью, грунтовками, дисперсионными красками, антисептиками и т.д. Он применяется для окрашивания стен, потолков, деревянных поверхностей с гладкой и шероховатой фактурой, обеспечивает равномерное покрытие без брызг и следов ворса.

Преимущества

  • Долговечность — шубка приклеена с использованием технологии Termofusion и не отслаивается от ролика при интенсивном использовании.
  • Равномерное окрашивание — валик не оставляет следов, т.к. на шубке нет шва, а ворс по бокам острижен.
  • Легкая подготовка к работе — благодаря быстросъемной системе крепления на бюгель установка валика занимает несколько секунд.
  • Ширина 180 мм — валик позволяет быстро окрашивать участки большой площади.
  • Свободно вращающийся ролик — валик обеспечивает максимальную отдачу краски, что повышает комфортность работы.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валик сменный МИКРОФИБРА MATRIX 80775, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - купить по цене 120 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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