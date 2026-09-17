Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80882, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
180
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 руб.
В наличии
Код товара: 749089
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
130 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
MATRIX
Класс товара
полупрофессиональный
Тип валика
малярный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Комплектация
Валик с ручкой - 1 шт
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
180
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5
Описание товара Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80882, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм
Валик Matrix «ГРЕЙТЕКС» 80882 с ворсом 12 мм из полиакрила, шириной ролика 180 мм и диаметром 36 мм, с ручкой 6 мм, используется для подготовки под покраску поверхностей с гладкой и шероховатой фактурой, а также для окрашивания полов, потолков и стен. Шубка увеличенной плотности из полиакрила устойчива к воздействию растворителей, поэтому подходит для красок любого типа.
Преимущества
- Высокие эксплуатационные качества — полиакрил устойчив к разрыву и хорошо держит форму, обеспечивая качественное окрашивание.
- Возможность многократного использования — быстросъемная система крепления позволяет легко снимать ролик с бюгеля, поэтому его можно почистить или заменить при необходимости.
- Максимальная отдача краски — валик свободно вращается на металлическом стержне и не заедает во время работы.
- Деформационная стойкость — термически приклеенная шубка не отслаивается от ролика даже при частом использовании.
- Равномерное окрашивание — бесшовная шубка с обработанными краями не оставляет следов на поверхности.
- Устойчивость к воздействию влаги — оцинкованный бюгель не подвержен коррозии.
- Высокая скорость работы — валик шириной 180 мм и диаметром 36 мм быстро окрашивает большие поверхности.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 130 руб.33 руб. в СплитВалик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80624, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 1...
-
В наличииЦена 130 руб.33 руб. в СплитВалик сменный "Лаки" СИБРТЕХ 80181, 250 мм, ворс 5 мм, D - 48 мм...
-
В наличииЦена 140 руб.35 руб. в СплитВалик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80884, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 9...
-
В наличииЦена 140 руб.35 руб. в СплитВалик сменный ГРЕЙТЕКС MATRIX 80741, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс...
-
В наличииЦена 140 руб.35 руб. в СплитВалик сменный ВЕЛЮР MATRIX 80780, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 ...
-
В наличииЦена 140 руб.35 руб. в СплитВалик "Лаки" СИБРТЕХ 80243, 250 мм, ворс 5 мм, D - 36 мм, диамет...
-
В наличииЦена 150 руб.38 руб. в СплитВалик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80883, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс...
-
В наличииЦена 150 руб.38 руб. в СплитВалик сменный МИКРОФИБРА MATRIX 80776, 250 мм, диаметр 48 мм, во...
-
В наличииЦена 160 руб.40 руб. в СплитВалик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80745, 180 мм, диам...
-
В наличииЦена 160 руб.40 руб. в СплитВалик "Эмали" СИБРТЕХ 80196, 180 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, диам...
-
В наличииЦена 170 руб.43 руб. в СплитВалик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80885, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 9...
-
В наличииЦена 170 руб.43 руб. в СплитВалик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80740, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс...
Бренд
MATRIX
Класс товара
полупрофессиональный
Тип валика
малярный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Комплектация
Валик с ручкой - 1 шт
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
180
Развернуть
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Валик Matrix «ГРЕЙТЕКС» 80882 с ворсом 12 мм из полиакрила, шириной ролика 180 мм и диаметром 36 мм, с ручкой 6 мм, используется для подготовки под покраску поверхностей с гладкой и шероховатой фактурой, а также для окрашивания полов, потолков и стен. Шубка увеличенной плотности из полиакрила устойчива к воздействию растворителей, поэтому подходит для красок любого типа.
Преимущества
- Высокие эксплуатационные качества — полиакрил устойчив к разрыву и хорошо держит форму, обеспечивая качественное окрашивание.
- Возможность многократного использования — быстросъемная система крепления позволяет легко снимать ролик с бюгеля, поэтому его можно почистить или заменить при необходимости.
- Максимальная отдача краски — валик свободно вращается на металлическом стержне и не заедает во время работы.
- Деформационная стойкость — термически приклеенная шубка не отслаивается от ролика даже при частом использовании.
- Равномерное окрашивание — бесшовная шубка с обработанными краями не оставляет следов на поверхности.
- Устойчивость к воздействию влаги — оцинкованный бюгель не подвержен коррозии.
- Высокая скорость работы — валик шириной 180 мм и диаметром 36 мм быстро окрашивает большие поверхности.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80882, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм - стоимость товара 130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80882, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм