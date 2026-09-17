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Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 80886, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 18 мм, диаметр купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 80886, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 18 мм, диаметр

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Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 80886, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 18 мм, диаметр - фото 1
Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 80886, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 18 мм, диаметр - фото 2
Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 80886, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 18 мм, диаметр - фото 3
Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 80886, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 18 мм, диаметр - фото 4
Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 80886, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 18 мм, диаметр - фото 5
Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 80886, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 18 мм, диаметр - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Назначение
для фасадных работ
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
18
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
180
  • Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 80886, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 18 мм, диаметр - фото 1
  • Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 80886, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 18 мм, диаметр - фото 2
  • Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 80886, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 18 мм, диаметр - фото 3
  • Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 80886, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 18 мм, диаметр - фото 4
  • Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 80886, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 18 мм, диаметр - фото 5
  • Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 80886, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 18 мм, диаметр - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749088
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Характеристики

Бренд
MATRIX
Класс товара
полупрофессиональный
Тип валика
малярный
Назначение
для фасадных работ
Комплектация
Валик с ручкой - 1 шт
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
18
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
180
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
шероховатая
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 80886, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 18 мм, диаметр

Синтетический валик для фасадных работ Matrix 80886 с ворсом 18 мм из полиакрила, бюгелем 6 мм, шириной ролика 180 мм и диаметром 36 мм, предназначен для малярных работ по штукатурке, кирпичу, бетону, гофрированному металлу, внешним стенам зданий и другим текстурным поверхностям. Шубка с длинным ворсом 18 мм позволяет качественно окрашивать грубые и необработанные участки без разбрызгивания ЛКМ. Валик можно использовать с любыми красками, т.к. он выполнен из полиакрила, устойчивого к растворителям.

Преимущества

  • Быстросъемное крепление — ролик легко снимается для очистки или установки другого валика на ручку.
  • Свободное вращение ролика — валик не заедает при окрашивании, обеспечивая максимально возможную и равномерную отдачу краски.
  • Устойчивость к деформации и износу — шубка приклеена на ролик с использованием технологии Termofusion.
  • Шубка с бесшовной структурой и обработанными краями — валик не оставляет следов и вертикальных полос на окрашиваемой поверхности.
  • Коррозионная стойкость — оцинкованный бюгель надежно защищен от появления ржавчины.
  • Размер 180 х 36 мм — валиком удобно окрашивать участки большой площади.



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Отзывы о товаре Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 80886, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 18 мм, диаметр




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Класс товара
полупрофессиональный
Тип валика
малярный
Назначение
для фасадных работ
Комплектация
Валик с ручкой - 1 шт
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
18
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
180
Развернуть
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
шероховатая
Страна производитель
Россия
Описание

Синтетический валик для фасадных работ Matrix 80886 с ворсом 18 мм из полиакрила, бюгелем 6 мм, шириной ролика 180 мм и диаметром 36 мм, предназначен для малярных работ по штукатурке, кирпичу, бетону, гофрированному металлу, внешним стенам зданий и другим текстурным поверхностям. Шубка с длинным ворсом 18 мм позволяет качественно окрашивать грубые и необработанные участки без разбрызгивания ЛКМ. Валик можно использовать с любыми красками, т.к. он выполнен из полиакрила, устойчивого к растворителям.

Преимущества

  • Быстросъемное крепление — ролик легко снимается для очистки или установки другого валика на ручку.
  • Свободное вращение ролика — валик не заедает при окрашивании, обеспечивая максимально возможную и равномерную отдачу краски.
  • Устойчивость к деформации и износу — шубка приклеена на ролик с использованием технологии Termofusion.
  • Шубка с бесшовной структурой и обработанными краями — валик не оставляет следов и вертикальных полос на окрашиваемой поверхности.
  • Коррозионная стойкость — оцинкованный бюгель надежно защищен от появления ржавчины.
  • Размер 180 х 36 мм — валиком удобно окрашивать участки большой площади.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Доставка
Отзывы


Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 80886, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 18 мм, диаметр - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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