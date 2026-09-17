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Бур по бетону MATRIX 70640, 10 ? 160 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бур по бетону MATRIX 70640, 10 ? 160 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной

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Бур по бетону MATRIX 70640, 10 ? 160 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - фото 1
Бур по бетону MATRIX 70640, 10 ? 160 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - фото 2
Бур по бетону MATRIX 70640, 10 ? 160 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - фото 3
Бур по бетону MATRIX 70640, 10 ? 160 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - фото 4
Бур по бетону MATRIX 70640, 10 ? 160 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - фото 5
Бур по бетону MATRIX 70640, 10 ? 160 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Материал назначения
Бетон
Диаметр, мм
10
Минимальный диаметр, мм
10
Максимальный диаметр, мм
10
Длина, мм
160
Ширина, мм
10
Комплектация
поштучная
  • Бур по бетону MATRIX 70640, 10 ? 160 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - фото 1
  • Бур по бетону MATRIX 70640, 10 ? 160 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - фото 2
  • Бур по бетону MATRIX 70640, 10 ? 160 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - фото 3
  • Бур по бетону MATRIX 70640, 10 ? 160 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - фото 4
  • Бур по бетону MATRIX 70640, 10 ? 160 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - фото 5
  • Бур по бетону MATRIX 70640, 10 ? 160 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
140 руб. 
Начислим 3 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749083
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Бур по бетону MATRIX 70640, 10 ? 160 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной
140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Тип товара
Оснастка
Материал
сталь
Материал назначения
Бетон
Диаметр, мм
10
Минимальный диаметр, мм
10
Максимальный диаметр, мм
10
Длина, мм
160
Ширина, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
поштучная
Вес, г.
5

Описание товара Бур по бетону MATRIX 70640, 10 ? 160 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной

Бур MATRIX 70640 предназначен для сверления отверстий с помощью перфораторов, имеющих тип крепления SDS-plus, в армированном бетоне и кирпичной кладке. Оснащен крестовой твердосплавной пластиной из ВК8, что предотвращает закусывание при попадании в арматуру.



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Отзывы о товаре Бур по бетону MATRIX 70640, 10 ? 160 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Тип товара
Оснастка
Материал
сталь
Материал назначения
Бетон
Диаметр, мм
10
Минимальный диаметр, мм
10
Максимальный диаметр, мм
10
Длина, мм
160
Ширина, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
поштучная
Описание
Бур MATRIX 70640 предназначен для сверления отверстий с помощью перфораторов, имеющих тип крепления SDS-plus, в армированном бетоне и кирпичной кладке. Оснащен крестовой твердосплавной пластиной из ВК8, что предотвращает закусывание при попадании в арматуру.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бур по бетону MATRIX 70640, 10 ? 160 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - купить по цене 140 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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